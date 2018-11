Zeman se stal zbraní ve sporu izraelských stran. Opozice hrozí bojkotem českého prezidenta

JERUZALÉM/PRAHA Prezident Miloš Zeman odlétá v neděli na návštěvu Izraele, která by měla být vrcholem jeho letošních zahraničních cest. V pondělí by měl jako vůbec první český politik promluvit v Knesetu, izraelském parlamentu. Jenže historický projev vyvolal kontroverze. Zeman se totiž nikoliv vlastním přičiněním stal nástrojem izraelského vnitropolitického boje.

Opozice na příští pondělí, tedy den, kdy by měl v Knesetu mluvit Zeman, naplánovala konferenci proti židovským osadníkům. Tu chce šéf parlamentu Juli Edelstein zakázat – s argumentem, že parlament bude plně vytížen návštěvou českého hosta. Opoziční poslanci proto pohrozili bojkotem Zemanovy návštěvy.



Jablkem sváru se stala konference „Hebron First“, kterou na půdě parlamentu v Jeruzalémě pořádá opoziční strana Merec a Sjednocená kandidátka, sdružení čtyř menších partají izraelských Arabů.



Mají na ní vystoupit míroví aktivisté, kteří kritizují rozšiřování židovských osad v Hebronu na Západním břehu Jordánu. Osadníky žijící na palestinském území podporuje kabinet premiéra Benjamina Netanjahua. Minulý měsíc další budování židovských osad podpořil částkou 22 milionů šekelů (135 milionů korun).



Proti pořádání konference na půdě parlamentu se ale postavil šéf Knesetu Juli Edelstein. Argumentoval přitom právě Zemanovou návštěvou.



Podle izraelského serveru Ynet News se Edelstein odvolal na fakt, že doprovod českého prezidenta bude potřebovat všechny zasedací místnosti v budově parlamentu, a mírová konference se tudíž z technických důvodů přímo v Knesetu konat nemůže.

Zaberou Češi 25 sálů?

Poslanci Merecu to ale považují za obstrukci, protože by to v praxi znamenalo, že Zeman se svým týmem obsadí dohromady 25 místností.



„Kneset není majetkem jeho předsedy a parlamentní budova není pevností vládní strany Likud,“ napsali opoziční poslanci s tím, že na ohlášené konferenci trvají.



Situace podle Ynet News navíc ještě eskalovala. Poté, co Edelstein na zákazu diskusní platformy trval, pohrozil Merec, že příští pondělí, tedy v den, kdy by měl v Knesetu vystoupit Zeman, zařadí na bod programu vyslovení nedůvěry vládě. A to přesto, že koalice uzavřela s opozičními poslanci gentlemanskou úmluvu, podle níž projevy zahraničních hostů nebudou kolidovat s domácí agendou.



Vystoupení českého prezidenta by případná debata o vyslovení nedůvěry sice nezabránila, nicméně by tím Zeman přišel o klidnou atmosféru svého historického vystoupení. „Opozice trvá na vyvolání diplomatické ostudy, ale něco takového nepřipustíme,“ prohlásil Edelstein.



Mluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček nepředpokládá, že by vnitropolitické spory nějak Zemanův chystaný projev překazily.



Na otázku LN, zda Zemanův doprovod opravdu vyblokuje všechny sály v budově parlamentu, ale neodpověděl. „Pana prezidenta do Knesetu doprovodí delegace, která bude projev sledovat,“ sdělil neurčitě Ovčáček.



V Jeruzalémě, kde Kneset i ostatní vládní instituce sídlí, se odehraje většina Zemanova třídenního programu. Kromě řeči v parlamentu, která by se měla točit jak kolem letošního 70. výročí vzniku Izraele, tak připomínky sta let Československa, se česká hlava státu chystá uctít také otce sionismu.



Zeman navštíví hrob Theodora Herzla – rakouského novináře, který na konci 19. století jako jeden z prvních propagoval vznik samostatného židovského státu. I když byl Izrael založen až téměř půl století po jeho smrti, Herzlova zakladatelská role bývá často přirovnávána k T. G. Masarykovi.



Vrcholem Zemanovy návštěvy by pak mělo být otevření Českého domu a následná recepce, kam by mělo dorazit na 400 hostů. Český dům, který sám Zeman považuje za předstupeň zvažované české ambasády ve Svatém městě, ale není samostatná budova, jak by se podle názvu mohlo zdát.

Jde o pronajaté kanceláře v komplexu Cinematheque, kde by měl být několik hodin v týdnu k dispozici zástupce CzechTrade a CzechTourism, tedy státních agentur, které mají na starosti lákat do Česka byznys a turisty.



Spolu se Zemanem odlétá v neděli do Izraele také početná delegace, která naplní oba vládní airbusy. Prezidenta doprovodí čtyři desítky podnikatelů, šéf sněmovny Radek Vondráček, ohlášeni jsou také čtyři ministři. Do Izraele by měli odletět ministři zemědělství Miroslav Toman, průmyslu a obchodu Marta Nováková, šéfka resortu pro místní rozvoj Klára Dostálová a ministr kultury Antonín Staněk.