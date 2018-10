Zeman se vyjádřil ke střelbě v pittsburské synagoze. Čin považuje za teroristický útok

Praha Po sobotním útoku v pittsburské synagoze, při kterém Američan zastřelil 11 věřících, se strhla vlna smutku a rozhořčení. Čin je státníky označován za nelidské násilí či masovou vraždu a mnozí z nich vyzývají k boji proti vzestupu antisemitismu. K událostem se vyjádřil i český prezident Miloš Zeman. Útok nepovažuje jen za brutální masovou vraždu, „ale přímo za teroristický útok“. Pittsburghský starosta Bill Peduto na nedělní tiskové konferenci řekl, že hodlá vyvolat debatu o zbraních.

„Pln žalosti i zlosti musím konstatovat, že tuto brutální střelbu považuji nejen za ohavnou masovou vraždu, ale přímo za teroristický útok. Byl totiž namířen proti konkrétnímu náboženství a motivoval jej podle všeho pouze podlý antisemitismus,“ uveřejnil Zemanovu kondolenci na svém Twitterovém profilu mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček.

Střelec v sobotu vpadl do synagogy, údajně se slovy „Všichni židé musí zemřít“ a zabil 11 lidí a dalších šest, včetně čtyř policistů, zranil. Sám při útoku utrpěl zranění a byl zatčen. Útok je řazen k zločinům z nenávisti. Vyšetřovatel Bob Jones z FBI řekl, že oběti byly nalezeny na třech místech uvnitř synagogy. „Nevíme, proč si střelec vybral právě tuto synagogu,“ sdělil Jones.

Útočník Robert Bowers je nyní obviněný z 29 trestných činů a podle amerického ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse mu může hrozit i trest smrti. Nejvyšší trest pro Bowerse požaduje i americký prezident Donald Trump. „Pokud tohle někdo udělá, měl by dostat trest smrti,“ uvedl.

Americký ministr obrany James Mattis, který v neděli dorazil do Prahy, uvedl, že střelce považuje za zbabělce, který zvedl zbraň proti neozbrojeným nevinným lidem. „Je to zbabělec a neodpovídá definici muže, jakou používáme my na ministerstvu obrany,“ řekl ministr.

Z ostrých antisemitských výroků, které Robert Bowers v nedávné době publikoval na sociální síti Gab.com, je patrné, že nenávist byla mířena proti Židům. V příspěvcích je označoval jako „ďáblovy děti“ a krátce před střelbou na sociální síť napsal: „HIAS (hebrejská společnost napomáhající imigraci) s oblibou přivádí vetřelce, kteří zabíjejí naše lidi. Nemohou sedět a dívat se, jak jsou naši lidé pobíjeni. Dobře zaostřete, jdu na to.“

Zástupci HIAS událost v Pittsburghu označili za „hroznou tragédii“. „Tato ztráta je naší ztrátou,“ uvedli. Podle CNN je střelba v pittsburské synagoze již třetím útokem v USA za posledních 72 hodin, který byl motivovaný nenávistí.

Pittsburghský starosta Bill Peduto prohlásil, že by USA měly promyslet, jak zabránit tomu, aby si potenciální pachatelé rasistických zločinů mohli obstarat zbraně. „Slyšel jsem prezidenta (Donalda Trumpa) říci, že by bylo třeba ozbrojit stráže v našich synagogách. Měli bychom ale místo toho řešit, jak zbraně, jež jsou společným jmenovatelem všech případů střelby v Americe, vzít z rukou těch, kteří chtějí projevit svou rasistickou nenávist zabíjením,“ řekl Peduto.



Prokurátor Scott Brady řekl, že zatím nic nenaznačuje, že měl Bowers komplice. Mezi oběťmi je osm mužů a tři ženy. Williams řekl, že dva z mrtvých byli bratři a dva manželé.