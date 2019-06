Zeman: Silně pochybuji, že Šmarda bude ministrem. ČSSD by prospěl daleko více jako volební manažer

PRAHA Prezident Miloš Zeman silně pochybuje o tom, že se nominant ČSSD Michal Šmarda stane ministrem kultury. Prezident to řekl v rozhovoru pro sobotní Mladou frontu Dnes (MfD). Šmardu na ministra na žádost sociálních demokratů navrhl premiér Andrej Babiš (ANO), Zeman ani po měsíci nynějšího ministra Antonína Staňka (ČSSD) neodvolal a Šmardu nejmenoval. Není proti předčasným volbám. Podle Zemana by je vyhrálo hnutí ANO a „pětiprocentní trpaslíci“ by se do Poslanecké sněmovny nedostali.

„Mám o tom velmi silné pochybnosti,“ řekl Miloš Zeman na otázku, zda Šmarda někdy bude ministrem kultury a má pro to tři důvody. Vadí mu, že nemá žádné zkušenosti s oblastí kultury, zatímco Antonín Staněk se podle něj jako primátor Olomouce s kulturou seznámil.

Pokus o smír v Lánech

Jako další důvod prezident uvedl, že Staněk je vysokoškolský docent, zatímco Šmarda má maturitu. V poslední řadě mu také vadí chování Jana Hamáčka.„Hamáček Staňka podporoval až do doby, než ministr kultury vyhodil Jiřího Fajta. Po tomto incidentu se ho šéf ČSSD snaží zbavit,“ řekl v rozhovoru. „Pozvu si je někdy v létě do Lán a pokusím se je smířit,“ doplnil.

Zeman také upozornil na to, že Šmarda vlastně ani ministrem být nechce, neboť pro deník Právo řekl, že domluva ústavních činitelů o výměně ministra kultury trvá už měsíc a půl a to ho moc nebaví. „Šmarda by sociální demokracii prospěl daleko více jako volební manažer než jako další ministr. Kladl jsem důraz na to, aby byl tím volebním manažerem,“ uvedl Zeman.

Na otázku, proč blokuje výměnu ministrů Zeman odvětil, že on je tady prezident a jako vykonavatel této funkce na to má právo. „ Ústava nestanoví žádnou lhůtu, kdy má prezident reagovat na návrh výměny ministrů,“ vysvětlil.

Zeman měl Šmardovi na jejich úterní schůzce sdělit, že ministrem nebude. Na to ihned reagoval Jan Hamáček, který nechal své ministry za ČSSD sepsat rezignační dopisy a šel s nimi za Andrejem Babišem. Nejasné pak bylo hlasování ČSSD v otázce důvěry vlády. Nakonec však hlasovali pro vládu Andreje Babiše.

Bláznivé a hysterické chování ČSSD

„Kdyby sociální demokraté opustili vládu, tak by to znamenalo personální rekonstrukci vlády. Dalo by se očekávat, že ANO by podpořila SPD. Sociální demokracie by tímto spáchala kolektivní sebevraždu, protože by se do vlády už nikdy nedostala,“ uvedl Zeman. Zeman také řekl, že předčasné volby jsou možné pouze tehdy, pokud by Babiš „ztratil nervy“ a spolu s ANO prosadil rozpuštění Sněmovny.

Chování sociálních demokratů popsal jako hysterické. Stále si myslí, že koalice s hnutím ANO je může zachránit. Pokud se ale strana bude chovat tak bláznivě jako dosud, tak podle Zemana ČSSD už nezachrání vůbec nic. Vadí mu však, že se strana neustále ohlíží kolem sebe a hledá nepřátelé, místo aby je hledala ve svých neschopných funkcionářích. „Těch mají více než dost. Patří mezi ně Dolínci a další, Hamáček ale ne,“ uvedl v rozhovoru.