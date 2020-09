Prezident tlačí na Petříčkův odchod. Zeman rozjel hru přes diplomaty, zvolil vyčkávací taktiku

Dohadování se o velvyslancích patří ke standardní komunikaci mezi hradní kanceláří a šéfem diplomacie. Miloš Zeman ale nyní rozjel jinou hru. Prostřednictvím výměny ambasadorů se snaží zvýšit tlak na odchod ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD), který mu není po chuti už od svého nástupu. Prezident ho považuje za prodlouženou ruku vlivného pražského sociálního demokrata Miroslava Pocheho.

„Zeman zablokoval výměny velvyslanců. Čeká, co se stane po volbách,“ prozradil webu Lidovky.cz důvěryhodný zdroj.

Nejvyšší diplomatické posty se běžně mění po čtyřech letech. To by ale nyní mohlo být nečekanou stopkou ohroženo. V delším časovém horizontu by to mohlo vést i k oslabení českého působení v zahraničí. Zvýší to také nervozitu u samotných diplomatů, již čekají na střídání v Praze.

„Otázky týkající se diplomacie v zásadě nekomentuji,“ napsal pro Lidovky.cz hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Petříček na otázky nereagoval.

Faktem je, že Zemanovi se už dříve podobná taktika vyplatila.

Zeman už během přetahované s tehdejším ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem názorně předvedl, že si umí počkat. Navzdory odporu Černínského paláce nakonec uspěl s nominací Livie Klausové na post ambasadorky na Slovensku. Po Schwarzenbergově odchodu z pozice šéfa diplomacie v roce 2013 totiž post pro bývalou první dámu posvětil Jan Kohout, nový ministr zahraničí. Do té doby však proces obměny velvyslanců kvůli sporu soupeřů v prezidentské volbě několik měsíců stál. Totožný postup teď Zeman může zopakovat.

Praxe je taková, že ministr zahraničí nejprve navrhne vládě kandidáty na ambasadory. Kabinet je následně schválí, jejich jmenování však závisí na prezidentovi. Bez jeho podpisu se diplomaté nehnou z Prahy.

Výbušný článek

Hrad podle informací serveru Lidovky.cz vyhlásil stopku na výjezdy velvyslanců po článku, který letos v květnu zveřejnil současný ministr zahraničí a dva jeho předchůdci ve funkci v deníku Právo. Kritizovali v něm izraelské plány na anexi židovských osad na Západním břehu Jordánu. Kromě Tomáše Petříčka byli pod textem podepsáni Schwarzenberg (TOP 09) a Lubomír Zaorálek (ČSSD). Zeman se tehdy do úřadujícího šéfa diplomacie opřel přes svého mluvčího Jiřího Ovčáčka. „Tento článek je popřením dosavadní zahraniční politiky České republiky vůči Státu Izrael,“ uvedl na jaře Ovčáček.

Formálně se však proces jmenování nových velvyslanců zastavil na jméně Anity Grmelové. Tu si ministr Petříček vybral loni v létě za svoji náměstkyni. Dle původních předpokladů měla Grmelová vycestovat na místo ambasadorky ve Švédsku. Dosud se tak ale nestalo.



Řežba o Londýn

Zemanovy snahy o rychlou změnu v čele české diplomacie však narážejí na mocenské uspořádání v sociální demokracii. Vedení strany nyní za Petříčkem stojí. Současné dění okolo zaseklých výměn diplomatů připisují oranžoví na vrub vyjednávání. Dle některých sociálních demokratů Zeman prý tímto způsobem usiluje o vyslání svých „vyvolených“ do ciziny.

„Hrad chce také nějaké své velvyslance. Nemá přitom kam spěchat. Takhle může ministerstvo zahraničí slušně trápit,“ napsal pro Lidovky.cz důvěryhodný zdroj. Dle něj hodlá hlava státu takto protlačit například na post velvyslankyně ve Velké Británii, tedy na jedno z nejzajímavějších míst v diplomacii, současnou ambasadorku při OSN Marii Chatardovou. Přitom už letos v lednu uplynula standardní, čtyřletá vysílací lhůta pro obměnu velvyslance v Londýně. Tím je nyní Libor Sečka.

Dlouhé čekání

Na střídání však čeká i řada dalších vlivných ambasád. Kromě zmíněné české mise při OSN v New Yorku, té ve Švédsku či v Londýně jde například také o Finsko, Polsko či stálou misi při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v Paříži, kterou od ledna 2017 vede Petr Gandalovič, exministr zemědělství za ODS.

Pro všechny tyto diplomatické posty bývají nezbytná předchozí politická jednání – ta se odehrávají v trojúhelníku Černínský palác, Strakova akademie a Hrad. Kvůli Zemanovu postupu však vyjednávání stojí. „Zatím je ještě čas. Jde o pozice, které by se měly měnit počátkem příštího roku,“ řekl pro Lidovky.cz nejmenovaný diplomat.

To, jak zákulisní souboj Zemana se šéfem české diplomacie dopadne, zatím jasné není. S každým dalším uplynulým měsícem, který přiblíží republiku ke sněmovním volbám v říjnu 2021, však tlak podle insiderů poroste.

Kromě kariérních diplomatů budou o vysílání usilovat i takzvaní „padlí“ politici, kteří se neuchytí na volitelných místech kandidátek do sněmovny.

Zeman má na provedení svého plánu včetně prosazení personálních nominací čas – mandát prezidenta mu vyprší v březnu 2023.