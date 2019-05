Zeman uvažuje o vyznamenání pro Jágra. V dubnu ho doprovázel do Číny

Praha Prezident Miloš Zeman by mohl letos 28. října vyznamenat hokejistu Jaromíra Jágra. Připustil to v nedělním rozhovoru pro server Blesk Zprávy. Uvedl to v odpovědi na dotaz, zda neuvažuje o tom, že by Jágrovu dosavadní medaili Za zásluhy II. stupně nevyměnil za lepší vyznamenání.

Zeman zároveň potvrdil dřívější informaci, že vyznamená válečného veterána a generála Emila Bočka Řádem bílého lva I. třídy. Další jména prozrazovat nechtěl.



„Mám tady v Lánech papír, kam si píšu seznam návrhů na vyznamenání. Hned, jak skončíme, jdu do pokoje a Jaromíra Jágra si tam zapíšu,“ řekl prezident. Jágr obdržel medaili Za zásluhy II. stupně již v roce 2010 od tehdejšího prezidenta Václava Klause.



Jágr doprovázel prezidenta při jeho nedávné návštěvě Číny. Měl by se stát tváří turnaje v ledním hokeji na olympijských hrách pořádaných Pekingem v roce 2022. Jágr však za svoji cestu do Číny sklidil kritiku. Server Blesk Zprávy citoval některé negativní ohlasy ze sociálních sítí.

„Vzhledem k tomu, že tady máme určité procento internetových blbečků, kteří rádi exhibují na těchto sociálních sítích, no tak bych se jich na jeho místě zeptal, co v životě dokázali, například v tom hokeji nebo ve fotbale nebo v čemkoli jiném, že takhle nadávají,“ řekl Zeman. „Možná, že jsou zakomplexovaní, protože jsou neúspěšní,“ dodal.

Zeman také řekl, že pokud mu bude sloužit zdraví, možná se v roce 2022 podívá na zimní olympijské hry v Číně. Podle svých slov se tam současně rozloučí s čínským prezidentem, protože mu o rok později skončí jeho druhý prezidentský mandát. Pokud jde o tuzemské cesty, v blízké budoucnosti navštíví Kraj Vysočina.