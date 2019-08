Zeman už má svého favorita na šéfa resortu kultury, tvrdí Výborný

LÁNY(KLADENSKO) Prezident Miloš Zeman má představu, kdo by mohl být kompetentním pro pozici ministra kultury. Míček je na straně premiéra Andreje Babiše (ANO) a předsedy ČSSD Jana Hamáčka, řekl novinářům po jednání s hlavou státu v Lánech předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Prezidenta také seznámil se stanovisky senátorského a poslaneckého klubu lidovců k ústavní žalobě na něj. Uvedl, že KDU-ČSL některé Zemanovy kroky považuje za hranou ústavy.

„Pan prezident má nějakou představu, kdo by byl skutečně tím kompetentním, kdo by měl stát na pozici ministra kultury. Ale je to v tuto chvíli věc jednání koaličních stran, předsedy Hamáčka a pana premiéra,“ řekl Výborný. „Je to premiér, který přichází s návrhem na jmenování ministra. Předpokládám, že v čase co nejkratším toto nastane,“ doplnil. Své nominace se v pondělí kvůli Zemanovým i Babišovým výtkám vzdal místopředseda ČSSD Michal Šmarda. Hamáček chce jméno nového kandidáta oznámit ještě před pátečním jednáním předsednictva strany.



Výborný uvedl, že jemu a KDU-ČSL je líto pracovníků v kultuře, lidí, kteří působí v orchestrech, v národních galeriích či pečují o památky. Nestabilita v resortu natož v době, kdy se jedná o státním rozpočtu pro rok 2020, podle něj nikomu neprospívá.

Možné svolání mimořádné schůze Sněmovny k projednání ústavní žaloby na prezidenta, které dříve zmínil poslanec KDU-ČSL Marian Jurečka, se Zemanem Výborný neřešil. „Já jsem ho pouze seznámil, a dopředu jsem panu prezidentovi avizoval, že v této věci se asi neshodneme, se stanoviskem našeho senátorského klubu i s pozicí poslaneckého klubu. Zdůrazňoval jsem, že některé věci považujeme za hranou ústavy,“ uvedl lidovecký předseda.

„KDU-ČSL je jednoznačně přesvědčena, že ústavu je třeba dodržovat. My se k tomu připojíme. Jestli to bude na řádné, nebo mimořádné schůzi, je věcí debaty. Pokud by se náhodou vládní koalice rozhodla tu věc blokovat nebo nezařadit na jednání Poslanecké sněmovny, které začíná 10. září, jednoznačně podpoříme svolání mimořádné schůze v této věci,“ dodal Výborný.

‚Vláda bude pokračovat‘

Situace kolem výměny ministra kultury je jedním z bodů ústavní žaloby na prezidenta, kterou v červenci schválil Senát. Aby se žalobou zabýval Ústavní soud, muselo by ji podpořit také přinejmenším 120 poslanců. Pokud se Sněmovna k žalobě nevyjádří do tří měsíců od hlasování v Senátu, považuje se návrh za zamítnutý.



Výborný nepředpokládá, že sociální demokracie opustí vládu. Pokud by dospěla situace k rekonstrukci kabinetu, byly by podle něj lepší předčasné volby, než „tvořit divoké koalice, respektive stojedničky z různých přeběhlíků, odpadlíků z jednotlivých klubů“. „Ale to je věc naprosto předčasná. Spíše se domnívám, že vláda bude pokračovat na půdorysu, na jakém je dnes,“ dodal.

Výborný dále se Zemanem debatoval o programových prioritách KDU-ČSL. Jednání se týkalo například podpory rodin, ochrany přírody, vody a půdy, školství a vzdělávání nebo hospicové a paliativní péče.

Se Zemanem v Lánech v úterý už jednali pirátský předseda Ivan Bartoš a místopředseda strany Radek Holomčík. V 17:00 přijme prezident premiéra.