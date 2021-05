Zeman v NATO ‚okoukne‘ Bidena. Český prezident chce na summit k Rusku, na akci zavítá i šéf Bílého domu

PRAHA/BRUSEL Nadcházející summit Severoatlantické aliance, který proběhne v Bruselu 14. června, bude pro Česko zajímavý hned z několika důvodů. Především však proto, že se ho dle zjištění webu Lidovky.cz chystá navštívit prezident Miloš Zeman. Jednodenní setkání hlav států a šéfů vlád se bude zabývat vyhrocenými vztahy s Ruskou federací a přetrvávajícím napětí zejména na východní hranici aliance.

„Pan prezident o účasti uvažuje, protože se účastnil, tuším, všech předchozích summitů NATO,“ napsal pro Lidovky.cz Rudolf Jindrák, ředitel zahraničního odboru prezidentské kanceláře. Faktem je, že patří k diplomatickým zvyklostem, že aliančních summitů se účastní právě prezident. Podstatně složitější to ale bude s tím, co případně česká hlava státu spojencům v Bruselu sdělí.



Už předminulý týden se totiž Zeman postaral o pozdvižení vystoupením ke kauze výbuchu muničních skladů ve Vrběticích, za kterými byli podle českých bezpečnostních složek agenti ruské tajné služby GRU. Zeman to nicméně označil za jednu ze dvou stejně věrohodných verzí. Tou druhou dle Zemana je, že šlo o neopatrné nakládání s vojenským materiálem.

To ovšem nabourává linii prezentovanou českými tajnými službami i premiérem, vicepremiérem a ministrem zahraničí, kteří navíc žádají alianční partnery o solidaritu a vyhoštění ruských zpravodajců, kteří používají pro působení na půdě aliance diplomatické krytí. Zemanovu projevu předcházelo také vystoupení velvyslanců NATO. „Spojenci jsou solidární s Českou republikou a vyjádřili hluboké znepokojení nad destabilizujícími akcemi Ruska,“ uvedl po jejich jednání šéf NATO Jens Stoltenberg, který telefonicky hovořil i se šéfem české diplomacie. O pochybnostech o ruské účasti na tragédii nezaznělo ani slovo.

I kdyby se neodehrálo na poli česko-ruské roztržky během summitu nic dalšího, Zemanova účast může být zajímavá i kvůli tomu, že aliance bude řešit, kromě Ruska a strategických plánů do roku 2030, také způsob stahování jednotek z Afghánistánu. Nebezpečné mise se skoro dvě desetiletí účastní také čeští vojáci.

Afghánská stopa

Odchod z Afghánistánu ale český prezident Zeman dlouhodobě kritizuje. „Prezident s účastí na summitu počítá. Zásadně nesouhlasí se stahováním aliančních vojsk z Afghánistánu,“ napsal pro Lidovky.cz důvěryhodný zdroj z diplomacie.

Zeman na toto téma opakovaně vystupoval. „Pan prezident vyslovil naději, že se změnou vedení v USA dojde i ke změně tohoto postoje,“ řekl v lednu po jednání se Zemanem například šéf sněmovny Radek Vondráček (ANO). Jenže změna v Bílém domě zájem vyvázat se z dvacetileté války nijak neovlivnila. Ani nový americký prezident Joe Biden nechce z plánu opustit zemi pod Hindúkušem slevit.

„Nastal čas, aby američtí vojáci odešli domů,“ prohlásil Biden v polovině dubna. Stát by se tak mělo do 11. září. Pro Bidena bude bruselský summit NATO premiérou. Poprvé od nástupu do prezidentské funkce vystoupí před se spojenci na vrcholné úrovni. A lze od něj očekávat i debatu k nebezpečí, které představuje chování Kremlu. Biden už dříve označil ruského prezidenta Vladimira Putina za „zabijáka“ a zároveň uvedl, že Rusko „zaplatí“ za údajné vměšování do amerických voleb.

Minisummit východu

Ještě před cestou do Bruselu má Miloš Zeman naplánované jiné důležité mezinárodní setkání, které může před sumitem NATO leccos naznačit. V pondělí 10. května se zúčastní videohovoru s prezidenty devíti zemí východního křídla NATO v rámci takzvané bukurešťské devítky. Ta sdružuje kromě zemí Visegrádu i trojici pobaltských států a dále také Bulharsko s Rumunsko. Vznik fóra iniciovalo v roce 2014 právě Rumunsko. Důvodem byla anexe Krymu a konflikt na Ukrajině.

I v rámci tohoto formátu bude řeč o sporných vztazích s Kremlem. „Bude tam vystupovat i prezident Zeman. Uvidíme, co řekne a jak to dopadne. Bukurešťská devítka tradičně zvedá témata spojená s východními hrozbami a Ruskem. Půjde z toho odvodit i debaty na summitu v Bruselu,“ řekl pro Lidovky.cz důvěryhodný zdroj z diplomacie.

Před dvěma lety uspořádala bukurešťská devítka setkání v Košicích. I tam se pozornost stočila k aliančnímu rivalovi – Ruské federaci.

„Shodli jsme se, že ty nejvážnější hrozby, kterým čelíme, je návrat imperiálních ambicí Ruska, které se dějí, jsou skutečné a na to musíme přiměřeně zareagovat,“ prohlásil například po jednání polský prezident Andrzej Duda.