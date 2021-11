Zeman je připraven jmenovat Fialu premiérem. Prý se cítí lépe než a obvykle a už měsíc nekouří

Prezident se nejprve vyjádřil ke svému zdravotnímu stavu. „Já se cítím naprosto normálně a dokonce, protože nejsem přetížený tak lépe než obvykle představte si že už měsíc nekouřím, neříkám, že mi to vydrží. Můj skutečný stav je založen na to, že mě nechutná jíst a že špatně trávím. No a kroky, které se tady v nemocnici udělali vedly k tomu, že už jsem zcela normální,“ řekl v rozhovoru pro Frekvenci 1.

