Zeman vyhlásil termín senátních a komunálních voleb na 23. a 24. září

Občané budou letos opět volit své zástupce do třetiny Senátu a po čtyřech letech také do obecních zastupitelstev. Zeman měl podle zákonných pravidel na vyhlášení termínu čas do začátku prázdnin.

Předchozí senátní volby v 27 obvodech, kde se bude volit i letos, se v roce 2016 konaly 7. a 8. října. Obecní volby byly o dva roky později ve dnech 5. a 6. října. Prezident tak tentokrát nezvolil nejzazší možný termín pro konání voleb.

Termín voleb vyhlašuje prezident nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Volby do obecních zastupitelstev se musejí konat ve třicetidenní lhůtě končící dnem uplynutí volebního období místních zastupitelů. Stejná pravidla platí i pro senátní volby.

Volební právo má v případě komunálních voleb každý občan ČR starší osmnácti let, případně občan jiného státu s potvrzením o přechodném pobytu nebo povolením k trvalému pobytu.

V těchto volbách se však nevydává voličský průkaz, lze tak volit jen v té obci, případně městské části, v níž je volič přihlášen k trvalému pobytu. Jinak tomu je u voleb do Senátu, kdy lze s voličským průkazem vydaným zastupitelským úřadem hlasovat v kterémkoliv volebním obvodu, kde jsou volby vyhlášeny.

Termín pro podání přihlášek, potažmo kandidátních listin v případě komunálních voleb, vyprší 19. července. 20. září začne platit zákaz zveřejňování předvolebních a volebních průzkumů, do stejného data musí voliči obdržet hlasovací lístky. V den voleb je zakázána volební agitace uvnitř a v bezprostřední blízkosti volebních místností.

Většina z 27 senátorů, kterým letos končí funkční období, bude na podzim mandát obhajovat. Patří mezi ně všichni čtyři z pěti členů vedení horní komory včetně jejího předsedy Miloše Vystrčila. Místo v Senátu naopak uvolní například ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Nejvíce zastupitelských křesel v obcích, více než 44 000, získala v posledních volbách tradičně nejrůznější místní sdružení nezávislých kandidátů. Druhý nejvyšší počet mandátů dostala KDU-ČSL (3 645) další byli Starostové a nezávislí (2 601), ODS (2 600), ČSSD (1 955) a hnutí ANO (1 684). Hnutí ANO zvítězilo v řadě velkých měst včetně Brna či Ostravy, v Praze ale skončilo ve velmi těsném pořadí páté.

Časné vyhlášení voleb prodlouží oficiální trvání volební kampaně. Ta podle předpisů začíná dnem, kdy je rozeslána částka Sbírky zákonů s příslušným rozhodnutím prezidenta. Kandidáti pak mají povinnost započítávat náklady na volební propagaci či si do pěti dnů zřídit volební účet. Kandidáti do Senátu se musí s kampaní vejít do částky dva miliony korun, respektive 2,5 milionu korun v případě účasti ve druhém kole. Na komunální volby se žádný limit nevztahuje.

Sněmovní volby na loňského 8. a 9. října vyhlásil Zeman již koncem prosince 2020. Rozhodnutí, které považovali někteří senátoři i politické strany za zásah do politické soutěže, však před Ústavním soudem obstálo. Samotné vyhlášení voleb, bez ohledu na okamžik, kdy k němu dojde, neporušuje základní ústavněprávní principy, stálo v usnesení soudu.