Zeman svolá ustavující schůzi nové sněmovny na 8. listopadu. Mynář o tom informoval Vondráčka

Úkol svolat poslance by měl právě Vondráček, který se proto šel ujistit, jak to celé bude. Přestože se tedy termín kryje s tím nejzazším možným, Vondráček považuje za „ústavně komfortnější“, že Sněmovnu svolá Zeman, a ne on sám.

„Účelem schůzky byla výměna informaci a mohu potvrdit, že pan prezident svolá to úvodní zasedání na osmého listopadu,“ řekl v České televizi Vondráček po jednání na Hradě. Prezidentská kancelář to následně i oficiálně potvrdila.

„Čekám to v rozmezí opravdu dnů,“ doplnil Vondráček k tomu, kdy Zeman k tomuto kroku oficiálně přistoupí. Politik hnutí ANO zároveň však odmítl komentovat, zda ho nejčerstvější informace o Zemanově zdravotním stavu, kterou ve čtvrtek dostal na Hradě, naplňuje větším optimismem než třeba před týdnem.

Jak to bude 28. října?

To se také týká mimo jiné oslav státního svátku 28. října, kdy prezident tradičně vyznamenává vybrané laureáty. „Přípravy probíhají standardně, dekrety jsou připravené, vyznamenaní jsou vybraní,“ podotkl Vondráček. Připustil ovšem, že proměnným faktorem je Zemanův zdravotní stav a epidemická situace kolem šíření koronaviru. I ta by mohla vést k tomu, že by se ceremonie zrušila.

Už loni se obřad kvůli epidemii nekonal a tehdejší vyznamenaní si ocenění měli vyzvednout letos společně s letošními laureáty.

K otázce, koho Zeman pověří sestavením nové vlády, Vondráček řekl, že „platí to, že jak pan prezident nebude na JIP“ a lékaři ho přesunou na „normální pokoj“, setká se s příslušnými „aktéry“ a podle toho se rozhodne.

Lídr koalice SPOLU Petr Fiala, jehož seskupení zvítězilo ve volbách, požádal Mynáře, aby mu zařídil schůzku se Zemanem. Chce po prezidentovi, aby jmenoval jeho premiérem, nikoli dosavadního předsedu vlády Andreje Babiše, který nemá podle dosavadních prohlášení relevantních sil v budoucí Sněmovně šanci, aby sám sestavil nový kabinet.

Babiš však také říkal, že mu Zeman slíbil, že ho tímto úkolem pověří. Sám nicméně naznačil, že by za stávající situace ho už nepřijal. I když to sám Babiš zatím nepřiznal, spekuluje se, že už se pomalu připravuje na novou předvolební kampaň před budoucí volnou nového prezidenta. Vondráček ostatně sám ve středu v České televizi fakticky sdělil, že Babiš bude kandidátem ANO pro tuto volbu.

Ohledně Zemanova zdravotního stavu se nyní spekuluje, že ho stabilizuje speciální přístroj, který očišťuje krev od zplodin ze selhávajících jater přes mimotělní oběh. Procedura trvající v průměru pět až šest hodin je nezbytné opakovat každý den či obden, dokud není celkový stav uspokojivý. Otázkou však je, zda u prezidenta je reálné toho dosáhnout.