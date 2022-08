Zeman vyhlíží Český dům v Srbsku. Prvorepublikové sídlo v Bělehradě by se mohlo otevřít ještě letos

Pro svůj cíl, který by mohl být i jeho posledním zahraničněpolitickým počinem, získal podporu srbského prezidenta Aleksandra Vučiče, s nímž ho pojí osobní přátelství. „Český dům by se mohl na podzim otevřít. Musí se to sice ještě vlastnicky dořešit, ale je to na dobré cestě,“ řekl serveru Lidovky.cz diplomatický zdroj s tím, že budova sice zatím vrácena není, ale pracuje na tom ministerstvo zahraničí.

V současné době se podle zdroje hledá forma převodu a operace se musí doladit právně. „Je to dost komplikované, ale Srbové, hlavně prezident Vučič, mají snahu vše brzy dořešit a předat budovu české straně ještě za Zemanova mandátu,“ doplnil zdroj. Slavnostního otevření by se měl Zeman osobně zúčastnit, pokud mu tedy jeho zdravotní stav dovolí cestovat.