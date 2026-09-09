„Milé dnešní setkání s panem prezidentem Milošem Zemanem v pražské kanceláři. Diskutovali jsme s panem prezidentem o všem možném, od politiky až po jeho soukromí,“ pochlubil se Kočiš na svém facebookovém profilu, kde se označuje za „největšího fanouška prezidenta Miloše Zemana“.
Bývalého prezidenta překvapil darem. K jeho 82. narozeninám, které oslaví na konci září, mu tématicky donesl 82 sklenic domácích okurek, kterým přezdívá „Kočišovky“. Dále donesl i dva dárkové koše.
Se svolením Zemana pak Kočiš nabídl svým příznivcům i jednu speciální sklenici. „Jedna sklenice okurek ‚Kočišovek‘ 2026 s podpisem Miloše Zemana a mým podpisem může být vaše. Bude k sehnání v nejbližší době na Aukru,“ uvedl.
Kočiš je známý svou mimořádnou adorací Zemana už několik let. Před několika lety představil redakci iDNES.cz také svůj pokoj s unikátní sbírkou 11 001 fotografií Miloše Zemana.
Podle Kočiše ho však exprezident stále nenavštívil. „Pan prezident se mi velice omlouval, že se ještě nepřijel podívat na pokoj, ale řekl mi, že v nejbližší době určitě přijede,“ doplnil.
Kočiš dodal, že Zeman o možné návštěvě hovořil i se svou manželkou Ivanou, která se prý na sbírku těší.
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27. listopadu 2020