Zemanova nabídka Baxovi by mohla být trestný čin, řekl ministr spravedlnosti Kněžínek

Praha Pokud by se prokázalo tvrzení bývalého předsedy Nejvyššího soudu Josefa Baxy, že mu prezident Miloš Zeman naznačoval jmenování do čela Ústavního soudu výměnou za ovlivňování rozsudku, byl by to trestný čin minimálně ve stádiu přípravy nebo i pokusu. Uvedl to ve čtvrtek v rámci interpelací ve Sněmovně ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) na dotaz předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka ke kauze údajného ovlivňování soudců Hradem.

„Ono to může, byť se bavíme o osobách, které požívají imunitu podle zákona, naplňovat znaky trestného činu minimálně ve stádiu přípravy, možná pokusu,“ řekl Kněžínek. Neupřesnil ale, jaký trestný čin má konkrétně na mysli.



Ministra mrzí, že Baxa se svým tvrzením nepřišel v době, kdy se jeho schůzka se Zemanem odehrála v souvislosti s rozhodováním Nejvyššího správního soudu o nejmenování tří vysokoškolských docentů profesory. „Pokud se ty události odehrály tak, jak prezentuje pan bývalý předseda nejvyššího správního soudu Baxa, tak mně mrzí, že s tím přichází nyní, že s tím nepřišel hned, když toto údajně mělo na schůzce zaznít,“ uvedl.

„Sama skutečnost, že se soudci stýkají s politiky, z mého pohledu závadná není. Na můj vkus jich bylo až příliš mnoho,“ řekl dále Kněžínek. Poukázal tak i na slova prezidentova kancléře Vratislava Mynáře, který řekl, že se s vědomím hlavy státu scházel s ústavními soudci. Tématem měl být mimo jiné služební zákon, jehož zrušení se Zeman domáhal.

Ministr ocenil, že představitelé justice obstáli, neboť spory, v nichž figuroval prezident nebo Hrad, nerozhodli v jejich prospěch. Samotné informace o tom, jaké rozhodnutí si přál Zeman, mohli soudci znát ze spisů i bez případného kontaktu s prezidentem, dodal Kněžínek.

O tom, že Mynář opakovaně kontaktoval soudce ve věcech, které se týkají Hradu a prezidenta, psal nedávno týdeník Respekt. Baxa pak před týdnem v rozhovoru pro Deník N uvedl, že mu Hrad dával opakovaně najevo, jak má jeho soud rozhodnout v některých kauzách. Zeman se následně proti interpretacím kontaktů jako ovlivňování soudců ohradil, šlo podle něho o doporučení, která jsou vyjádřením názoru.

Kauzou se zabývá sněmovní podvýbor pro justici. Senátor a advokát Václav Láska (SEN 21) podal na Mynáře trestní oznámení pro podezření ze zasahování do nezávislosti soudu.