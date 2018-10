Zemanova ‚fakta‘ o Romech? Nejde o statistiky, ale životní zkušenost, tvrdí Ovčáček

PRAHA O rasismus určitě nejde, tvrdil mluvčí hlavy státu ve čtvrtek na obrazovce České televize, když se snažil vysvětlit, odkud čerpal Miloš Zeman informace pro jeho zavádějící výrok o nezaměstnanosti Romů, který se měl týkat vyloučených lokalit po celé republice. Jiří Ovčáček jako jeden z hostů pořadu Máte slovo sdělil, že „nejde o žádné písemné statistiky, ale o životní zkušenost“ prezidenta nabytou při jeho cestách po republice.

Mluvčí prezidenta ve čtvrtek v pořadu Máte slovo s tématem „Názor prezidenta na Romy“ vysvětlil, kde se vzala Zemanova informace, kterou Hrad považuje za relevantní navzdory hojné kritice.

Čísla založená na zkušenosti

„Paní Jílková, já vám prozradím něco důležitého. Nejde o žádné písemné statistiky, ale o životní zkušenost. Víte jakou?“ uvedl svůj projev Jiří Ovčáček před moderátorkou debatního pořadu.

„Pan prezident šest let poctivě objíždí jednotlivé kraje České republiky, a nejenom nějaká krajská města, zajíždí i do těch nejmenších měst a malých obcí, do strukturálně postižených regionů, baví se se starosty. A baví se s občany na náměstích. Tohle je výsledek šestileté zkušenosti, kterou pan prezident má.“

A pokračoval. „Nedávno jsme byli v některých krajích. Je to velký problém, na který si starostové stěžují. Nezaměstnanost v těchto regionech je vysoká. To by ale ještě nebyl ten největší problém, ten největší problém je v tom, že ti lidé prostě nechtějí pracovat. A to řešme,“ sdělil.

Statistiky na úřadech práce nejsou

Když se jej moderátorka ještě jednou dotázala, kde prezident čerpal informaci o 90 procentech nezaměstnaných Romů, uvedl: „Vy jste před chvilkou sama, paní Jílková, řekla, že žádné statistiky neexistují a Romeu já nepovažuji za validní argument“.

Onen citát, který odstartoval televizní debatu ve čtvrtek večer, zněl doslova takto: „Na základě mých návštěv v takzvaných vyloučených lokalitách jsem dospěl k názoru, který mi sdělovali starostové a další komunální představitelé, že 90 procent Romů v těchto oblastech nepracuje“.

Taková slova pronesl Miloš Zeman poté, co se stovky Romů v České republice rozhodl na internet umístit fotografie z jejich pracovišť. Prezidentova slova označili za zbytečná, hraničí s rasismem a především nezakládající se na pravdě.

Pracující Romové ovšem nebyli jediní, koho tento citát roznítil. Další jemu podobné výroky přiměly některé organizace k jasnému distanci od takových slov. „Vaše hrubá rétorika, která má vyvolat strach a rasistický všeobecný odpor, je přímou hrozbou pro demokratické hodnoty a bezpečnost jedinců i komunit,“ uvedlo zas Evropské centrum pro práva Romů v dopise adresovaném hlavě státu.

Čísla sociologa

Do diskuse přispěl také sociolog Daniel Prokop, který řekl, že Zemanovy odhady o deseti procentech pracujících Romů se zakládají jen na statistikách z nejvíce sociálně vyloučených oblastí, avšak i tak jsou jeho slova daleko od reality. „V těchto vyloučených lokalitách žije v Česku polovina Romů, nezaměstnanost je tam určitě vyšší, než ve zbytku republiky. Ale poměr 10 procent pracujících a 90 procent nepracujících, jak tvrdí Miloš Zeman, tam určitě není,“ řekl v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Miloš Zeman v Kojetíně.

Prezidentův mluvčí použil v pořadu Máte slovo i další argument. „Ještě nedávno sama Agentura pro sociální začleňování uváděla, že právě v těch strukturálně postižených regionech, jako jsou třeba severní Čechy, je nezaměstnanost mezi Romy skutečně 90 procent, ale znovu říkám, je to zkušenost pana prezidenta. Reální lidé o tom hovoří. To nejsou papíry a statistiky,“ dokončil tvrzení.

Jiná číselná fakta

Romská poslankyně a členka organizace Romea Monika Mihaličková nicméně tvrdí, že je ze 120 000 Romů z chudinských lokalit asi 75 000 v ekonomicky aktivním věku a z nich podle zjištění z roku 2015 práci nemělo asi 50 000. Na konci roku 2015 evidovaly úřady práce 453 100 nezaměstnaných, letos v srpnu jich bylo 230 500. Podle Mihaličkové je tak z počtů jasné, že většina nezaměstnaných Romové nejsou.

Daniel Prokop také uvádí, že v nejvíce sociálně vyloučených lokalitách chudých krajů sice nezaměstnanost mezi Romy je až okolo 90 procent, jenže takové číslo podle něj také vůbec nereprezentuje zbytek České republiky. „Samozřejmě dá se namítnout, že i 35 až 40 % nezaměstnaných je pořád vysoké číslo. V lokalitách jako Šluknov, Jirkov či Chánov je pracovní aktivita mezi Romy minimální, ale v bohatších regionech, kde bydlí třeba na ubytovnách, je naopak většinová,“ argumentoval.