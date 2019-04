Zeman Hedvábnou stezku podporuje, vidí však i její rizika v podobě obchodních válek

Peking Prezident Miloš Zeman sdílí základní názory o projektu nové Hedvábné stezky a podporuje ho. Postrádá ale debatu o rizicích, která mu hrozí. Zeman to v sobotu řekl v Pekingu na konferenci věnované tomuto projektu, sdělil ředitel hradní diplomacie Rudolf Jindrák.

Prezident se v projevu věnoval třem příkladům problémů, které jsou nepřátelské myšlence Hedvábné stezky. Jako první dva jmenoval obchodní války mezi Spojenými státy a Evropskou unií a mezi USA a Čínou. Za třetí problém pak prezident považuje nedostatek rovných obchodních podmínek a soutěží.



„Na příkladu Huawei prezident Zeman poukázal na nepodložená obvinění, která omezují soukromé subjekty v podnikání a rovném přístupu na trhy,“ podotkl Jindrák. Zeman další účastníky konference informoval, že jako výraz solidarity se v sobotu sejde s majitelem společnosti Huawei Žen Čeng-fejem.

Špionáž či nekalá obchodní praktika?

Huawei čelí tlaku některých západních států, podle kterých mohou jeho technologie znamenat bezpečnostní riziko a čínská vláda by je mohla využívat ke špionáži. Tvrdí to zejména Spojené státy, Huawei to odmítá. Postoj zemí Evropské unie k této záležitosti je nejednotný. Zeman se opakovaně vyjádřil, že pro takové tvrzení nebyly předloženy důkazy. Spor označil za nekalou obchodní soutěž.

Před technologiemi Huawei, stejně jako další čínské společnosti ZTE, varoval v závěru loňského roku i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Mohou podle něj představovat bezpečnostní riziko. Zeman se proti stanovisku NÚKIB opakovaně postavil. Zeman se společnosti Huawei zastal v Pekingu i v pátek na česko-čínském hospodářském fóru.