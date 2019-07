Zemanův bojkot ministra? Leda při potopě či nemoci, míní šéf Ústavního soudu Rychetský

BRNO Ústava ukládá prezidentovi republiky povinnost odvolat člena vlády, jestliže to navrhne premiér. Základní zákon však nestanovuje žádný termín, do kterého má prezident akt vykonat. Absence lhůty však podle Pavla Rychetského, předsedy Ústavního soudu, neznamená, že může prezident své ústavní pravomoci svévolně dlouhodobě odkládat. Naopak, jednat má bez zbytečného otálení.

Bezodkladné nevykonání povinnosti lze podle Rychetského prominout pouze z velmi vážných důvodů. „Je-li ústavní orgán v situaci, kdy nemůže jednat – pokud je v zahraničí nebo je stižen závažnou nemocí či hospitalizací, odklad se nepovažuje za zbytečný,“ říká v rozhovoru pro LN.

Stejně relevantní by byla situace, ve které je třeba přednostně řešit jiné záležitosti. „Třeba pokud je stav ohrožení státu, živelná pohroma a podobně,“ dodává předseda Ústavního soudu.

Přitom právě na to, že ústava neobsahuje konkrétní lhůtu, se odvolává Miloš Zeman, kterému premiér Andrej Babiš (ANO) již 31. května odeslal návrh na odvolání ministra kultury Antonína Staňka a jeho nahrazení Michalem Šmardou (oba ČSSD). Hlava státu mu dodnes nevyhověla.

Předseda soudu, který dohlíží na ochranu ústavnosti, vysvětluje, že prezident nehraje ústřední roli při skládání vlády.

„Funkce prezidenta republiky není funkcí ústavní instituce, která by v této situaci spolupracovala, ale tou, která vykonává vůli premiéra,“ uvádí Pavel Rychetský.

Zemanův přístup k dodržování ústavy se nelíbí ani 48 senátorům, kteří minulý týden podpořili ústavní žalobu na hlavu státu – kvůli hrubému porušování základního zákona. Zemanovi vyčítají řadu skutků, včetně bezodkladného neodvolání ministra Staňka.

Žaloba nyní míří do Poslanecké sněmovny, kde by ji muselo podpořit 120 poslanců. Pokud by se tak stalo, což ovšem vzhledem ke složení dolní komory není pravděpodobné, bude o ní rozhodovat právě Ústavní soud.