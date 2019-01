Zemanův protiútok: Soudce Baxa se mi mstí.

PRAHA Miloš Zeman přešel do protiútoku vůči bývalému šéfovi Nejvyššího správního soudu (NSS) Josefu Baxovi, který v posledních dnech nahlas hovoří o­hradním nátlaku na justici. Prezident tvrdí, že se mu bývalý předseda NSS mstí za to, že proti jeho vůli jmenoval novým předsedou soudu jeho někdejšího místopředsedu Michala Mazance. Baxa včera v České televizi zopakoval, co mu na Mazancovi vadilo – že bude muset za tři roky funkci opustit kvůli věku.

„Je to trošku nízkost, nechci-li říci ubohost. On si opravdu toužebně přál, aby doktor Mazanec, který mu předtím dělal místopředsedu, nebyl jeho nástupcem,“ řekl Zeman v TV Barrandov. Na moderátorovu otázku, zda se mu Baxa mstí, přitakal.

Hlava státu tvrdí, že nezasahuje do živých kauz ani se nepokouší soudnictví ovlivňovat. Prezident naopak naznačil, že je to NSS, kdo činí rozhodnutí pod tlakem. „Zastávám názor, že NSS je příliš ovlivňován ekologickými aktivisty,“ řekl na jeho adresu.

Podle Baxy však prezident opakovaně a nejenom veřejně říká, jak by soudy měly rozhodovat i­v­živých kauzách. Jako příklad uvedl některé verdikty správních orgánů.

Baxa přirovnal vyjádření prezidenta Miloše Zemana o tom, jak by měl NSS rozhodovat ve věci nejmenování tří vysokoškolských docentů profesory, k výměnnému obchodu. Uvedl to ve středu při jednání sněmovního podvýboru pro justici ke kauze možného ovlivňování soudců Hradem.

Zeman mu podle něho při soukromých hovorech opakovaně naznačoval, že by se mohl stát předsedou Ústavního soudu. Prezidentův kancléř Vratislav Mynář pak namítl, že Zeman pouze seznamoval Baxu se stanovisky a že Baxova tvrzení nejsou zcela pravdivá.