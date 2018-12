Zemanův vánoční projev? Zdařilý slalom mezi problémy, hodnotí odborník

Praha Odborník na výzkum veřejného mínění Jan Herzmann soudí, že prezident Miloš Zeman ve vánočním projevu opět prokázal, jak mistrný je rétor.

LN: Jak hodnotíte letošní vánoční projev hlavy státu?

Začal bych nejprve formální stránkou. Miloš Zeman je vynikající rétor, mluvil z hlavy, plynule a srozumitelně. Nezapomněl zaútočit na své oponenty, tedy novináře, a přišel s novým pojmem „lepšolidé“.

LN: Co z toho vyvozujete?

To všechno jsou rétorické figury, které ukazují, že to skutečně zvládá. Kdybych to měl říct s trochou nadsázky, tak nohy mu neslouží, ale hlava ano.

LN: A obsah poselství?

Zmiňoval se prakticky o všech aspektech, o kterých by měl prezident promluvit, ale z každého si vybral jenom zrnéčko. Zaujal mě třeba fakt, že se vyhnul postojům nebo komentářům na adresu Severoatlantické aliance a Evropské unie. Vlastně si z NATO vybral jenom Afghánistán či obecněji mise, a nemluvil třeba o našem příspěvku k obraně. Pokud jde o EU, vybral si jenom uprchlíky, přičemž to základní téma je teď spíše fungování EU po Brexitu.

LN: Takže vás zaujal hlavně v tom, co nechal stranou?

Velmi elegantně obešel záležitost důvěryhodnosti vlády, úplně se vyhnul tématu české levice, která je v problematické situaci a on byl či stále je význačným levicovým politikem. Takže hodně selektivní projev.

LN: A co vás překvapilo nejvíc?

K mému údivu tam nebylo nic, co by se týkalo Ruska. Tím pádem se automaticky vyhnul všem problémům kolem Ukrajiny, Krymu a tak dále. Byl to takový slalom mezi možná nepříjemnými tématy a ten slalom byl zvládnut velice mistrně.

LN: Zaznělo tam pro vás něco nového?

Že bych tam na první poslechnutí zaznamenal něco vysloveně nového, tedy že by vznesl nějaké významné téma, to asi ne.

LN: Jaké je tedy vaše celkové zhodnocení prezidentova televizního vystoupení?

Rétoricky to byl velmi dobrý výkon a z hlediska témat velmi zdařilý slalom.