‚Zemanův voják’ se hlásí do služby. Exnáčelník Pilc získal prověrku na přísně tajné, chce zpátky na Hrad

„Chci to dohrát do konce“ Už v pondělí dopoledne čeká generála ve výslužbě Rostislava Pilce setkání na Hradě. Otevřela se mu cesta k funkci náčelníka vojenské kanceláře prezidenta.

Lidovky.cz: Kdy jste získal bezpečnostní prověrku?

Dozvěděl jsem se to minulý čtvrtek od svého advokáta, který mě zastupoval. Prověrka byla vydaná 4. prosince. Lidovky.cz: Co pro vás znamená, že jste získal prověrku zpět od Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ)?

Po odebrání prověrky jsem se soudil o její vrácení. Soud jsem vyhrál. Na základě toho jsem si požádal o vydání nové prověrky. Její vydání však na můj vkus trvalo nepřiměřeně dlouho – tuším více než dva roky. Vydání prověrky pro mne znamená, že bych se měl podle původních dohod vrátit do funkce náčelníka vojenské kanceláře prezidenta. Lidovky.cz: Dostal jste nějaký slib od prezidenta Miloše Zemana, že pokud vám vrátí prověrku, budete moci zpět?

Takto skutečně zněla dohoda. Domluvili jsme se na tom s panem prezidentem při jednání mezi čtyřma očima. Uvidíme, co bude dál. Lidovky.cz: Jak budete dál postupovat?

V pondělí (dnes – pozn. red.) jdu za kancléřem prezidenta, abych věděl, co se bude dál dít. Bude to první informativní schůzka. Další kroky lze udělat poměrně rychle. Lidovky.cz: Náčelníkem vojenské kanceláře je teď generál Jan Kaše. Jak se tedy můžete vrátit?

Nevím, jaký k tomu bude mechanismus. Tato funkce je jmenovaná. To znamená, že do funkce jmenuje i z ní odvolává prezident republiky. Je to jen na vůli hlavy státu. Lidovky.cz: Byl jste po odchodu z Hradu v kontaktu s Milošem Zemanem?

Za celých pět let jsem s prezidentem nemluvil. Neměl jsem ani možnost. Jednou za rok jsem komunikoval s kancléřem, ale šlo spíše o zdvořilostní jednání. Lidovky.cz: Kvůli odebrání prověrky jste požadoval odškodné. Jak daleko je toto řízení?

Soud o odškodné jsem dvakrát prohrál. Věřím ale, že situaci změní dovolání k Nejvyššímu správnímu soudu, které jsem podal. Uvidíme, jak rozhodne. Lidovky.cz: V médiích se hovořilo o vašem napojení na ruského podnikatele Petra Kovylina, který má mít blízko ke Kremlu. Proč jste o prověrku přišel?

Těch důvodů se uvádělo víc. Točili se na tom, co říkáte. Během už druhého pohovoru na NBÚ si ale myslím, že jsem vše vysvětlil. Asi úřad pochopil, že to není tak, jak možná zněly původně informace, které dostal. Lidovky.cz: Jak vnímáte vrácení prověrky?

Beru to jako satisfakci. Chci to dohrát do konce, protože vím, že mi byla tenkrát prověrka odebrána neoprávněně. Potvrdil to i soud.