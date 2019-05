Země Visegrádské čtyřky navrhnou na předsedu Evropské komise Maroše Šefčoviče

Praha Středoevropské země seskupené v takzvané visegrádské čtyřce (V4) budou navrhovat na post předsedy Evropské komise jejího současného místopředsedu a nedávného kandidáta na slovenského prezidenta Maroše Šefčoviče.

Napsaly to v úterý Hospodářské noviny (HN) s odvoláním na několik zdrojů z okolí premiéra Andreje Babiše (ANO) a z Evropské komise. Konkrétní jedno jméno nového předsedy EK by měl europarlamentu navrhnout řádný unijní summit v červnu.

Eurovolby, které skončily v neděli, přes ztrátu desítek mandátů vyhrála Evropská lidová strana (EPP). Už dala najevo, že se i letos hodlá držet systému takzvaných „vedoucích kandidátů“ a jako nástupce Jeana-Claudea Junckera bude prosazovat svého nynějšího „spitzenkandidáta“, Němce Manfreda Webera.

Francouzský prezident Emmanuel Macron ale nechce, aby byl tento princip automatický. Agentura Reuters s odvoláním na zdroj z Elysejského paláce uvedla, že Macron věří, že dokáže získat na svou stranu většinu šéfů států a vlád EU, kteří se sejdou v úterý v Bruselu. Ještě před odpoledním jednáním se francouzský prezident odděleně setká například s premiéry zemí V4.

V souvislosti s postem předsedy EK se objevují také další jména. Spekuluje se o zájmu nizozemského místopředsedy komise Franse Timmermanse nebo španělského ministra zahraničí Josepa Borella.

O funkci se ve volbách do Evropského parlamentu ucházeli například i výrazné tváře liberální frakci ALDE Guy Verhofstadt a Margrethe Vestagerová či český europoslanec Jan Zahradil, který byl lídrem konzervativní frakce ECR. Před volbami se objevovaly spekulace, že Macron bude chtít prosadit do čela Evropské komise unijního brexitového vyjednavače Michela Barniera.

Podle HN by státy V4 mohly nakonec podpořit právě Barniera nebo například viceprezidentku Světové banky Kristalinu Georgievovou výměnou za to, že se Šefčovič stane šéfem unijní diplomacie a vystřídá tak Federiku Mogheriniovou.

V úterý dopoledne se sejdou vůdcové parlamentních frakcí. Právě tam se čeká první debata o obsazení postu předsedy Evropské komise. Toho Evropskému parlamentu navrhují premiéři a prezidenti členských zemí „s přihlédnutím k výsledkům voleb do EP“. Večer se v Bruselu sejdou šéfové států a vlád 28 zemí EU, kteří by měli dát mandát předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi k vyjednávání o obsazení vrcholných unijních funkcí.

