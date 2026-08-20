Začala Země živitelka, před branami čekaly stovky lidí. Dorazí i premiér Babiš

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  9:06
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V Českých Budějovicích začala Země živitelka.

V Českých Budějovicích začala Země živitelka. | foto: Jan Jakovljevič, MF DNES

V Českých Budějovicích začíná Země živitelka. Před branami výstaviště stály...
V Českých Budějovicích začala Země živitelka.
V Českých Budějovicích začíná Země živitelka. Před branami výstaviště stály...
V Českých Budějovicích začala Země živitelka.
8 fotografií
Na českobudějovickém výstavišti začal v 9 hodin 52. ročník populárního agrosalonu Země živitelka. Na úvodní den výstavy přijede také řada politiků včetně premiéra Andreje Babiše (ANO) či ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD). Před branami čekaly na otevření stovky lidí.

Už čtvrt hodiny před otevřením areálu proudily po Dlouhém mostě k výstavišti hloučky nedočkavých návštěvníků. Na travnaté ploše před hlavní branou si hledali místa ti, kteří přijeli auty, jen kousek od nich stojí první zemědělské stroje.

„Tam je lidu,“ pronesl jeden z mužů, když se vracel z prostoru před hlavní branou. Pohled na místo je všeříkající, Země živitelka pořád táhne a na první otevření bran čekaly stovky nedočkavců.

V Českých Budějovicích začala Země živitelka.
V Českých Budějovicích začíná Země živitelka. Před branami výstaviště stály před devátou hodinou stovky lidí.
V Českých Budějovicích začala Země živitelka.
V Českých Budějovicích začíná Země živitelka. Před branami výstaviště stály před devátou hodinou stovky lidí.
8 fotografií

Po deváté hodině se brány otevřely a na výstaviště se hrnuly davy návštěvníků všech generací. Po průchodu turnikety okamžitě plánovali, kam vyrazí nejprve.

Mezi prvními návštěvníky byl i Jan Kalkuš z Budějovic. Živitelku navštěvuje už 30 let. „Chodím sem každý rok. Nejdříve se vyrazím podívat na nějaké zemědělské stroje a pak na občerstvení,“ poodkryl.

Země živitelka potrvá od čtvrtka do úterý. Loni ji navštívilo zhruba 132 tisíc lidí. Program a koncept akce jsou podobné jako v předchozích letech. Nachystané jsou jako každoročně ukázky moderní i historické zemědělské techniky.

Tématem letošního ročníku je inovace v každém poli, tedy že moderní zemědělství není jen o autonomních systémech řízení, robotizaci či umělé inteligenci, ale začíná u zdravé půdy a chytrého a efektivního hospodaření se zdroji.

Areál zaplnilo přes 600 vystavovatelů. Rekordní je letošní počet vystavovaných hospodářských zvířat. Skotu, ovcí, koz, prasat či koní je k vidění přes 350 kusů.

Na předvadišti se poprvé představí kůň plemene percheron. „Je to chladnokrevné plemeno koní chované už od osmého století v severní Francii. Je to jedno ze tří nejtěžších plemen koní na světě,“ lákal předseda představenstva Výstaviště Mojmír Severin.

Sobotní program tradičně patří národním dožínkám a průvodu. Pro nejmenší je opět za hlavní branou připravený dětský zemědělský svět, u něhož vznikla zóna hobby s tipy pro dům, zahradu i volný čas.

Areál bude otevřený denně od 9 do 18 hodin, závěrečný den se končí o hodinu dřív.

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