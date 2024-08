Země živitelka popadesáté. Slavný agrosalon plný traktorů a zemědělců začíná

Přes 600 vystavovatelů, nejvýkonnější kombajn a sklízecí řezačka, rekordních více než 300 kusů hospodářských zvířat. I to je Země živitelka, která dnes začíná na výstavišti v Českých Budějovicích. Letos je to navíc jubilejní 50. ročník. Pořadatelé slavného agrosalonu se tak budou ohlížet do minulosti, ale zároveň upozorňovat na udržitelnost a moderní technologie v zemědělství.