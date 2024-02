Zemědělci budou v Olomouckém kraji protestovat jízdou pěti stovek traktorů

Traktory se začnou na vytipovaná seřadiště napříč krajem sjíždět od rána a s úderem desáté vyjedou do terénu. Kolem poledne by měla být akce ukončena.

„Úmyslně volíme čas, kdy není hustý provoz. Nebudeme ani organizovat žádné blokády, i když s určitými problémy při jízdě našich traktorů se mohou ostatní účastníci silničního provozu potkat,“ sdělil předseda krajské agrární komory Ivo Kasal.

Zemědělci chtějí dopravu pouze zpomalit s cílem upozornit na mimořádně tristní situaci v českém i evropském agrárním sektoru.

Zhruba 100 až 120 traktorů se ve čtvrtek vydá do Olomouce, kam vyrazí z Hněvotína, Příkaz, Dolan a Velkého Týnce. V krajském městě mají naplánované čtyři okruhy.

„Z našeho shromaždiště v Příkazech vyjedeme směrem na Řepčín, po kruhovém objezdu u Globusu se napojíme na páteřní okruh a na Velkomoravskou, po níž se dostaneme k vlakovému nádraží,“ přiblížila koordinátorka příkazské trasy Milada Rašková Měsícová ze ZD Unčovice.

Kolaps hrozí hlavně u olomouckého nádraží

Právě u hlavního nádraží se podle ní dají očekávat největší komplikace. „Hrozí tam, že se na ulici Jeremenkova potkáme s kolegy přijíždějícími od Šternberka. Budeme se však snažit, aby na místě nevznikla kolize,“ zdůraznila Měsícová.

Podle šéfky olomoucké agrární komory Michaely Navrátilové kolonu zemědělské techniky doprovodí vozy dopravní policie.

„Vše budeme monitorovat, abychom zajistili bezpečnost a plynulost silničního provozu,“ doplnil krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

V pohotovosti budou i strážníci. „Například u hlavního nádraží budou dohlížet na to, aby traktory nevjely na plochu před krajským úřadem, která není na takové zatížení stavěná a mohla by se poškodit,“ uvedla mluvčí magistrátu Radka Štědrá.

Stejný počet traktorů se chystá také do prostějovských ulic. „Seřadiště pro jižní část okresu bude u ZD Výšovice, druhé na nádvoří prostějovské firmy STROM. Pak vyjedeme na stanovenou trasu, přičemž budeme po silnicích jen poklidně projíždět,“ přiblížila Eva Soldánová z Okresní agrární komory Prostějov.

Na hranici bude společný protest s Poláky

Zhruba stovka traktorů se vydá též od šumperského hřbitova směrem na Zábřeh a Mohelnici. Také tamní strážníci jsou v pohotovosti.

„Městská policie o této akci informovala místní hasiče i záchranáře z důvodu možného zablokování komunikací po trase chystaného protestu. Jsme domluveni s policií, že jim v případě potřeby strážníci budou asistovat,“ sdělil Bohuslav Vondruška z Městského úřadu v Šumperku s tím, že městská policie na den protestu vyčlenila dvě dvoučlenné motorizované hlídky.

Na společný protest jesenických a polských zemědělců na hraničním přechodu Bílý Potok se podle organizátorů chystá až stovka zemědělských strojů z obou stran hranice.

„Jsme rádi, že můžeme protestovat společně, protože jednoduše nemůžeme ustoupit levným dovozům potravin ze třetích zemí, které nemusejí nic dodržovat,“ podotkl šéf krajské agrární komory Kasal.

Nejde o dotace, ale o půdu, říkají zemědělci

Zemědělci chtějí protestní jízdou upozornit také na nárůst byrokracie a kontrol v souvislosti s novou společnou zemědělskou politikou, požadují rovné dotační podmínky v celé EU a vystupují i proti takzvanému Green Dealu, tedy unijní Zelené dohodě pro Evropu, jejímž cílem je dosáhnout klimatické neutrality sedmadvacítky do roku 2050.

„Ve čtvrtek primárně nejedeme kvůli dotacím. Jde nám o ochranu půdního fondu, aby se česká půda neprodávala cizincům. A také o to, aby se nezaváděla plošná pravidla, která rozhoduje někdo od stolu z kanceláře. My nejlépe víme, co naše půda potřebuje a jak s ní máme nakládat,“ zdůraznila Rašková Měsícová.

Podle ní je dobře, že se hlavní zemědělské organizace distancovaly od pondělní demonstrace před ministerstvem zemědělství v Praze.

„Stalo se, co jsme předpokládali – že se demonstrace zpolitizuje. Naše akce je dohodnutý celoevropský protest s podporou Poláků, Slováků, Maďarů, Litevců, Lotyšů a dalších,“ uzavřela šéfka ZD Unčovice.

Kudy protestující pojedou OLOMOUC trasa od Velkého Týnce:

sraz 8.30 AGRA Velký Týnec

Přerovská – Tovární – Jeremenkova – Pasteurova – 17. listopadu – Wittgensteinova – Tovární a zpět

sraz 8.30 Dolany, Hanácká zem.

Chválkovická – U Podjezdu – Jeremenkova – tř. Kosmonautů – 17. listopadu – tř. Svobody – Studentská – Dobrovského – Komenského – Pasteurova a zpět

sraz 8.30 Příkazy nádraží

Řepčín – Na trati – Erenburgova – objezd u Globusu – Pražská – Velkomoravská – Tovární – Jeremenkova – Pasteurova – Dobrovského – Na Střelnici – Dolní hejčínská – Erenburgova – Pražská a zpět

sraz 8.30 ZD Hněvotín

tř. Míru – objezd u Globusu – Pražská – Velkomoravská a viz výše PROSTĚJOV

sraz 9.15 STROM a ZD Výšovice trasa od Prostějova: Olomoucká – Vápenice – Přikrylovo nám. – Kostelecká, u kruhového objezdu otočka a zpátky

trasa od ZD Výšovice: Brněnská – Wolkerova – Petrské náměstí – Dolní, na objezdu v ulici Kralická otočka a zpět PŘEROV

sraz 8.30 Mor. zeměděl. Prosenice trasa od Prosenic: Dvořákova – 17. listopadu – Komenského – Tržní – Kokory a zpět ŠUMPERK

sraz 10.00 u hřbitova šumperská trasa: Jesenická – Lidická – Vítězná – J. z Poděbrad – Langrova – Zábřežská

trasa na Mohelnici: Bludov – Postřelmov – Zábřeh (Leštinská – Čsl. armády – Olomoucká), Mohelnice (Zábřežská – nám. Tyrše a Fügnera – Nádražní – Družstevní) JESENÍK

sraz 8.00 v Jeseníku trasa: Šumperská – Lipovská – Za Podjezdem a dál po I/60 směr hr. přechod