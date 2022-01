Troubící traktory a zapálená sláma. Velcí zemědělci na několika místech protestují proti změnám dotací

Jedna z protestních akcí se koná u středočeské Jesenice, kudy projelo asi 30 troubících traktorů. Zemědělci zapálili na protest proti změně dotací slámu, která ležela na zemi a vyzvali vládu k jednání.

V Pardubickém kraji nespokojení zemědělci pět minut po dvanácté vyslali do terénu 70 až 80 kusů techniky. „Ve většině případů půjde o traktory s vlečkou. Naším cílem není našim spoluobčanům a řidičům komplikovat život, ale i my už opravdu nevíme, jakým způsobem upozornit vládu, že upravený Strategický plán českého zemědělství je zaměřen proti většině zemědělců a že ve finále to bude i proti většině spotřebitelů,“ řekl viceprezident Agrární komory ČR Leoš Říha.

Asi nejvíc techniky na jednom místě mělo být v okrese Ústí nad Orlicí u obce Šedivec. Na Pardubicku a Chrudimsku se nejvíc zemědělské techniky bude shromažďovat mezi Chrudimí a Pardubicemi, v okolí Nasavrk a Slatiňan. Zemědělci vyjeli také do okolí Trhové Kamenice, Slatiňan, Vysokého Mýta, Heřmanova Městce, Hrochova Týnce a Skutče.

Na Litoměřicku vyjeli zemědělci ve 12:05, pokračovali do Lovosic a odtud zpět do svých domovů. Podle ředitele zemědělského družstva Klapý Otakara Šaška jde o klidný protest. „Bude to probíhat tím způsobem, že pojedou zemědělské stroje po silnici. Nechceme žádné protesty, které by způsobily někde kolony a zácpy, takže pokud těch strojů pojede víc, tak pojedou minimálně ve stometrových rozestupech, aby se nebránilo předjíždění,“ sdělil.

V poledne vyjeli také na Žďársku. Jedna z protestních tras vedla mezi Novou Vsí u Nového Města na Moravě, Novým Městem na Moravě a Žďárem nad Sázavou. Na traktorech byly transparenty s nápisy „Vládo jednej s námi“, „Nejsme Babiš, nejsme Agrofert“ nebo „Chceme rovné podmínky bez redistribuce.“

Původně měla kolona asi 15 vozidel projet tuto trasu dvakrát, kvůli sněžení pojede jen jednou. „Nemá to cenu v těchto těžkých podmínkách pokoušet,“ řekl Jaroslav Michal, prokurista společnosti Proagro Radešínská Svratka.

„Rok a půl se s minulou vládou projednával Strategický plán českého zemědělství a během 14 dnů se těžko vydobytý kompromis zruší bez dalšího projednání s nevládními zemědělskými organizacemi. Všichni jsme se už museli smířit s tím, že naše příjmy poklesnou díky zavedení Green Dealu do praxe,“ řekl místopředseda Zemědělského svazu Jaroslav Vaňous.

„Chápeme, že v Evropě je stále ještě potravin přebytek a že musíme snížit dopady našeho hospodaření na krajinu. Tato vláda však zapomněla, a pan ministr Jurečka u toho byl, že v roce 2016 schválila strategii českého zemědělství do roku 2030. To, že vláda slibovala podporu středním podnikům, kteří zajišťují produkci 80 procent potravin, nově padá. Dnes to bohužel vypadá tak, že smyslem práce zemědělce přestává být produkce potravin,“ dodal Vaňous, který je zároveň předsedou Zemědělského družstva ve Sloupnici na Orlickoústecku.

To se s 370 členy zaměřuje na živočišnou výrobu. Má vlastní řeznictví i mlékárnu s 13 prodejnami a hospodaří na asi 3000 ha zemědělské půdy.

„Pokud jsme investovali do živočišné výroby v souladu se strategií českého zemědělství s investiční podporou Evropské unie, hrozí, že tyto investice budeme muset nazývat zmařenými investicemi, protože je nebudeme schopni vzhledem k poklesu výroby, která vyplývá z Green Dealu, schopni uživit. Nechceme žádné další dotace, ale potřebujeme rovné podmínky, abychom udrželi živočišnou výrobu. Pro nás stále platí, že živočišná výroba rovná se pestrá krajina, organická hmota v půdě a zadržení vody v půdě,“ řekl ještě Vaňous za Zemědělský svaz, který v Česku obhospodařuje asi 1,11 mil. ha zemědělské půdy.

Na změně dotačních pravidel pro roky 2023 až 2027 se minulý týden shodli zástupci vládní koalice. Ministerstvo zemědělství původně počítalo s určením maximální výše dotace velkým zemědělským podnikům. Nakonec od toho ustoupilo, zvýšilo ale podíl peněz určených pro menší zemědělce. Rovněž omezilo maximální výši investičních dotací ze 150 na 30 milionů korun.

Podle Nekuly je úprava systému kompromisem respektujícím reálnou situaci v českém zemědělství. Chystané změny podle ministerstva výrazně podpoří menší zemědělce, současně ale zajistí dostatečnou podporu pro větší podniky hospodařící v souladu s dotačními pravidly.