Omezení kočovných cirkusů podpořil zemědělský výbor. Naopak se vyslovil proti zákazu chovu slepic v kleci

Praha Poslanci zemědělského výboru ve středu hlasovali znovu proti zákazu klecových chovů nosnic. Podle předsedy výboru Jaroslava Faltýnka (ANO) se ale ještě může hlasování na plénu změnit. Podpořili naopak zákaz usmrcování zvířat zmrazováním s výjimkou hadů.

O osudu návrhu s desítkami pozměňovacích návrhů, které mimo jiné zakazují drezuru zvířat v cirkusech, tak bude rozhodovat sněmovna ve třetím čtení. Podpořili také omezení kočovných cirkusů.

Na podporu klecových chovů vystoupil předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Podle něj chovatelé nebudou znovu investovat do přesunu chovů do voliér, spíš je zavřou. Do ČR se pak budou vozit vejce ze států mimo EU s chovy s neobohacenými klecemi, které jsou již nyní v unii zakázané. Podle něj se snaží zemědělci chovat zvířata v co nejlepších podmínkách, co ekonomika dovoluje. „Předkládání zemědělcům, že zvířata chovají jenom kvůli penězům a že je nemají rádi, je urážející,“ dodal.

Podle ministerstva zemědělství by se musely zakázat chovy v celé EU, které klece podporují, nikoliv jenom v ČR. Pro zákaz byl naopak mluvčí Obrany zvířat Pavel Buršík, který upozornil na to, že stejně obchodní řetězce již deklarovaly, že nebudou od roku 2025 vejce z klecí brát. Chovatelé tak nebudou mít odbyt, takže stejně budou muset na jiné typy chovů přejít, dodal. Zákaz podporuje také organizace Compassion in World Farming.

Zákaz chovu slepic v klecích

„Nečekejme, až bude zákaz zaveden v celé EU. Buďme příkladem pro ostatní a společně s dalšími státy, kde už zákaz platí, jako je Rakousko nebo Německo, prosazujme ukončení klecových chovů v celé EU. Věřím, že se nám takový přístup vyplatí i ekonomicky, protože naši chovatelé budou na evidentně nevyhnutelný celoevropský zákaz předem připraveni,“ uvedla za organizaci Romana Šonková.

Skupina poslanců z ANO, ČSSD, Pirátů, TOP 09 a SPD chce zavést zákaz chovu slepic v klecích od roku 2027. Termín ukončení chovu v klecích poslanci vybrali vzhledem k patnáctileté životnosti klecí, které byly instalovány v roce 2012. Tehdy začal platit zákaz používání tzv. neobohacených klecí.

Z desítek pozměňovacích návrhů navíc výbor podpořil například zákaz usmrcování zvířat zmrazením s výjimkou postupného zmrazování hadů. Podle předkladatelky Moniky Jarošové (SPD) jde například o situace při chovu hadů, kdy chovatelé takto zmrazují myši.

„Zemědělský výbor navrhl rozšířit předkládanou novelu o zákaz drezury nově narozených jedinců všech druhů divokých zvířat. Pozměňovací návrh zemědělského výboru zároveň znemožňuje, aby cirkusy svá zvířata dále rozmnožovaly a dovážely ze zahraničí a navíc řeší i problematiku transportů. Podle návrhu by cirkusy za pět let musely přestat s divokými druhy zvířat kočovat,“ dodala organizace Svoboda zvířat.

Poslanci také podpořili návrh poslankyně Dany Balcarové (Piráti) s možností, aby policie vstoupila do soukromého bytu, pokud bude mít podezření na týrání zvířete. Naopak odmítli její návrhy ohledně chovu slepic.