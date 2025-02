„Z von der Leyna do louže!“ Farmáři protestovali v Náchodě i s fekálním vozem

Zemědělci na hraničním přechodu přecházeli sem a tam s vlajkami. Zpívali píseň Ach synku, synku. Také vykřikovali: „Stop Mercosur!“

Traktory se po ukončení protestů rozjížděly ve skupinách po deseti s odstupem asi pěti minut, aby se nevytvořily dlouhé kolony a ostatní auta mohla projet. „Smyslem není naštvat lidi, ale upozornit je na problémy,“ řekl Luděk Homoláč ze Zemědělského družstva Mžany.

Reportér iDNES.cz zastihl ráno na seřadišti ve Smiřicích asi patnáct zemědělců s devíti traktory. U přehrady Rozkoš se pak skupina spojila s dalšími vozy z jiných směrů.

V koloně projelo Náchodem asi třicet blikajících traktorů a doprovodných osobních aut. Někteří zemědělci vyvěsili české vlajky či transparenty. Jeden fekální vůz vezl černý prapor. Zemědělci seřadili stroje do dvou krajních pruhů před bývalou celnicí. Dva jízdní pruhy na Polsko zůstaly průjezdné.

Regionální agrární komora Královéhradeckého kraje svolala protest na státní hranici v Náchodě – Kudowa Słone od 10 do 12 hodin. Připojila se tak k celonárodním i celoevropským protestním akcím.

Hranici si zemědělci vybrali k protestu ze symbolických důvodů kvůli ochraně vnitřního trhu i kvůli tomu, že jsou zajedno s Poláky.

„Chceme vyjádřit nespokojenost a jasné odmítnutí dohody o bezcelních dovozech jak ze zemí jihoamerického společenství Mercosur, tak i z Ukrajiny,“ prohlásil předseda představenstva krajské komory Jiří Černý.

„Jsme nuceni používat přípravky na ochranu rostlin víckrát, než by to bylo nutné, a to z důvodu, že účinné látky na ty broučky nejsou tak účinné. Účinné látky jsou na území Unie zakazovány a nesmíme je používat, zatímco v zemích společenství Mercosur, tedy Brazílii, Argentině, Paraguayi a Uruguayi to tak není. Ursula von der Leyen podepsala za všechny státy Unie dohodu, která upravuje dovoz komodit z těchto zemí, kde tyto přísné legislativní normy nejsou. I když si to každý členský stát upravuje trochu jinak, platí všude v Unii, ale my těmto dovozům nejsme schopni konkurovat,“ řekl dále Černý.

Pořadatelé na hraničním mostě také vyvěsili transparent, na kterém rozesmátou šéfku Evropské komise zrovna neuctili. Stálo na něm: „Mercosur? Z von der Leyna do louže!“

„Green Deal se nedotkne jen zemědělců, ale všech obyvatel, všech. A smlouva Mercosur je opravdu velké zlo. Nám odňali možnost používat účinné látky, každý to ví. Potraviny přijdou z Ameriky ze zemí Mercosuru, ale nevíme, jaké jsou kvality. Podobně z Ukrajiny. Všechny látky jsou tam povolené, přičemž u nás v Polsku i u vás v Čechách jsou zakázané. Jak tedy máme konkurovat,“ zlobil se řečník z Dolnoslezské zemědělské komory.

Přítomným vadilo už to, že lidovecký ministr zemědělství Marek Výborný nevyjádřil pro protest žádné pochopení. „Mně se osobně nelíbí to, jak se k nám chovají. Poslouchal jsem dnes ministra Výborného, ale to je úžasný ministr, který by měl odtamtud vystřelit jak raketa. Když ministr zemědělství, který by měl za vámi stát, prohlásí, že neví, proč jdou dnes zemědělci stávkovat, to je teda smutné,“ zlobil se zemědělec Jiří, který dorazil z Miletína.

Policie průběh akce sledovala kvůli dopravě. „Vzhledem k možnosti porušování dopravních předpisů ze strany účastníků protestu jsme zvýšili počet policistů ve službě,“ řekla mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.

Vadí nerovné podmínky

Hlavními organizátory protestů jsou Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR. Zemědělcům vadí zejména obchodní dohoda mezi EU a jihoamerickými státy ze sdružení Mercosur a bezcelní dovozy z Ukrajiny, protože ve zmíněných zemích podle nich nemusí farmáři dodržovat přísné normy jako v EU. Vyzývají vládu Petra Fialy, aby prosazovala spravedlivé podmínky na evropském trhu.

„Schválení dohody by představovalo vážnou hrozbu pro evropské zemědělství. Evropská unie na jedné straně ukládá svým farmářům stále přísnější ekologické normy a regulace, které zvyšují jejich náklady a ohrožují konkurenceschopnost. Na druhé straně je však ochotna otevřít svůj trh dovozu zemědělských produktů ze zemí, kde platí zcela odlišné, často mnohem méně přísné standardy,“ řekl Jiří Černý.

Upozornil, že v jihoamerických zemích je běžné nadužívání antibiotik v chovech hospodářských zvířat, používání růstových hormonů a geneticky modifikovaných organismů či pesticidů, které jsou v Unii zakázané. Takové praktiky ohrožují zdraví spotřebitelů a vytvářejí nerovné podmínky pro evropské farmáře, kteří jsou nuceni dodržovat daleko přísnější pravidla.

9. února 2024

Na hranici si organizátoři také otevřeli stánek pro sběr podpisů na podporu evropské občanské iniciativy Stop falšovaným potravinám. Napadají praxi, kdy se potraviny z třetích zemí přebalí a označí jako zboží původem z Unie.

Podobné protesty se odehrály na hranicích v Královci i v Náchodě už loni, zemědělci blokovali pomalou jízdou i silnice I. tříd a centra měst. Vyjeli i do Prahy.