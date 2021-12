Zemětřesení v Karviné? Omyl, šlo jen o slabý důlní otřes. Přístroje chybovaly, ve Francii to neprověřili

„Ten otřes byl daleko slabší a neměl by vzbudit žádnou pozornost. Automatická lokalizace, kterou náš systém vyhodnotil, a byla to jen jedna nejbližší stanice Ostrava, určil magnituda 3,5. Ostatní stanice měly magnituda kolem 1,“ vysvětlil iDNES.cz Jan Zedník, vedoucí seismické služby z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.

„V seismologickém centru se sídlem ve Francii to převzali a nijak to neprověřili a objevilo se v datech 3,5. Přitom to bylo 1,“ dodal.

Na webových stránkách Evropsko-středozemního centra informace o otřesech o magnitudu 3,5 stále jsou.

„Kolegyně jim posílala zprávu se správnou lokací a magnitudou. Zatím na to nikdo nereagoval. Nemají nepřetržité služby. Kdyby měli služby 24/7, tak to opraví hned, ale je to nízkorozpočtová organizace,“ vysvětlil Zedník.

Magnitudo 1 lidé vůbec nepocítí, nemůže způsobit žádné škody. V oblasti je docela běžné. Oproti tomu 3,5 už by pocítili, země vibruje a například se rozhoupou lustry. V oblasti se objevuje výjimečně.

„Takže se jednalo o falešnou lokaci, která bohužel nebyla ověřená,“ dodal Zedník. Navíc se jednalo o důlní otřes.

Informaci o silnějším zemětřesení pak převzala některá média.

Naposledy silnější zemětřesení zasáhlo Moravskoslezský kraj v prosinci 2017. Tehdy bylo epicentrum v hloubce asi 12 kilometrů poblíž Hlučína na Opavsku. Dosáhlo magnitudo 3,5. Zemětřesení nezpůsobilo nějaké zranění nebo materiální škody. Předtím bylo podobně silné zaznamenané v roce 1935.

„Citelně se zhoupla postel ve vodorovném směru, slyšel jsem šelest žaluzií v oknech, kočka byla neklidná,“ popsal tehdy jeden ze svědků svůj prožitek.