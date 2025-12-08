Zemětřesný roj na Chebsku neustává, oblast trápí už od listopadu

„Od čtvrtka 4. prosince došlo k několika zemětřesením v oblasti západních Čech, která byla patrně pocítěna místními obyvateli. Maximální magnitudo 2,5 měl sobotní (6. prosince) otřes, který nastal ve 22:26 našeho času (21:26 světového času UTC) v hloubce deset kilometrů. Oproti otřesům, které postihly tuto oblast koncem listopadu, se ohniska víkendových jevů nacházejí přibližně dva kilometry severněji pod obcí Černá,“ uvedl v pondělí seismologický ústav na webu.
Podle seismologů bylo během současné aktivity zaznamenáno už 11 otřesů přesahujících magnitudo dva. Pondělní otřes, který se odehrál okolo 17:12, vyhodnotily automatické stanice na sílu 2,65. Obvykle pak ale detailní výpočty ukážou slabší sílu otřesu. Ten pondělní se odehrál v hloubce téměř deset kilometrů pod zemí.
O zemětřeseních tohoto roje eviduje Geofyzikální ústav zatím už 140 hlášení místními obyvateli.
Zemětřesení o síle okolo 2,5 jsou zachytitelná i lidmi. Během dne si jich ale většinou kvůli okolnímu hluku nevšimnou. Častěji tak lidé na Chebsku a Sokolovsku zaznamenají otřesy v noci.
Zemětřesná oblast na Chebsku je charakteristická tím, že otřesy většinou provází i hluk. Seismologové evidují pokaždé desítky hlášení lidí, kteří záchvěvy země pocítili, často i kilometry daleko od epicentra.