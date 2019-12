Zemřel exšéf Fondu národního majetku Pavel Kuta. Poslední tečky v kauze OKD se nedožil

PRAHA Ve věku 51 let náhle zemřel někdejší místopředseda Fondu národního majetku (FNM) Pavel Kuta. Do širšího povědomí se dostal na FNM, kde řídil sekci strategických privatizací.

V letech 2002 až 2005 se podílel na rozhodování o převádění státních podniků do soukromých rukou. Tam ho také zastihla privatizace důlní společnosti OKD, která pro Kutu, dalšího manažera FNM Jana Škurka a soudního znalce Rudolfa Duchu měla později trestně právní dohru. Ačkoli je soudy obžaloby zprostily, nejvyšší státní zástupce v létě podal dovolání k Nejvyšší soudu. Ten v případu dosud nerozhodl.



„Je to pravda. Pan Kuta zemřel. Stalo se to minulý týden po velmi rychlé diagnóze. Nebyl ani na nějaké léčbě,“ řekl LN Zdeněk Kabilka, advokát Jana Škurka. Pohřeb podle něj proběhne tento týden, ale jde o soukromou záležitost.

Kutův advokát Tomáš Gřivna LN napsal: „Nejsem oprávněn vám tuto informaci potvrdit. V případě, že zemře obviněný v řízení o dovolání v jeho neprospěch, bude dovolání Nejvyšším soudem odmítnuto.“

Zkusit druhou stranu

Svůj vstup do služeb státu popsal Kuta pro časopis Euro v roce 2002 takto: „Beru to jako příležitost využít zkušeností získaných v předchozích zaměstnáních na druhé straně pomyslné barikády. Vyzkoušet si, jaké to vlastně je.“

Vystudovaný ekonom z pražské VŠE pracoval v letech 1994 až 1999 v investiční společnosti Patria. Ta patřila Čechoameričanovi Zdeňku Bakalovi. S ním ho spojil osud ještě jednou.

Kuta měl za sebou ale i studium na zahraničních školách - The Master’s College v americké Santa Claritě a na London Business School. Deset let působil ve finančních institucí včetně Bank of America či Citibank.

V roce 2012 Kutu obvinila policie z porušování povinnosti při správě cizího majetku. Údajně dostatečně nedbal na to, aby stát v roce 2004 neprodal balík akcií státu v OKD společnosti Karbon Invest o 5,7 miliardy levněji než měl. Dodejme, že jako nový vlastník Karbon Invest se krátce po transakci ohlásil právě Zdeněk Bakala.

Po sedmi letech vyšetřování, množství posudků a opakovaném líčení letos v dubnu odvolací Městský soud v Praze dospěl k jasném závěru – nevinen.

Rozhodovali politici

Bývalý manažer FNM Kuta u soudu vytrvale poukazoval na skutečnost, že prodejní cenu OKD dohadovali tehdejší politici. „Na nás nebylo zpochybňovat cenu, která byla dohodnuta na úrovni ministrů. Je na každém z nás, abychom si udělali obrázek, kde leží odpovědnost,“ upozornil.

Jako svědci v jeho případě vystupovali bývalý ministr financí Bohuslav Sobotka či exministr průmyslu Milan Urban. Oba přední sociálnědemokratičtí politici. Ti naopak přehazovali odpovědnost na FNM, čemuž ale soud neuvěřil.

Kuta také odmítal, že by věděl, že se jeho bývalý zaměstnavatel Bakala chystá doly koupit. O převodu akcií Karbon Investu na Zdeňka Bakalu podle svých slov neměl nejmenší tušení. „To jsem nevěděl. V takovém případě bychom se samozřejmě zajímali o cenu té transakce. Určitě by to byla skutečnost, kterou by bylo třeba dát vládě na vědomí pro její rozhodování,“ vypověděl v říjnu 2011 během výslechu na policii. Podle pozdějších zpráv médií Charles Capital za Karbon Invest zaplatil 10 miliard korun.

Po odchodu z FNM Kuta, který rád jezdil na motorkách, pracoval i pro společnost PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera.