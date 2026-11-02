Zemřel Josef Mašín. Odešel poslední člen legendární odbojové skupiny

„Odešel poslední z trojice, která se prostřílela na Západ. Ve věku 94 let zemřel v americké Santa Barbaře Josef Mašín, účastník protikomunistického odboje. Informaci o jeho úmrtí přinesl zdroj blízký rodině,“ napsala organizace Paměť národa.
Mašín zemřel jen několik měsíců po své sestře Zdeně. Jeho bratr Ctirad zemřel již před 15 lety. Třetí z odbojové skupiny, Milan Paumer, kterému se také podařilo uprchnout na Západ, zemřel v roce 2010.
Josef Mašín se narodil v březnu 1932 do rodiny, kde byla vlastenecká povinnost nejvyšší hodnotou. Jeho otec, podplukovník Josef Mašín starší, byl klíčovou postavou protinacistické organizace Tři králové a za svůj odpor vůči okupantům zaplatil v roce 1942 životem. Své syny před smrtí v dopise zavázal, aby vždy hájili svobodu vlasti.
Bratři Ctirad a Josef vzali otcův odkaz doslova. Když se po únoru 1948 chopili moci komunisté, odmítli se smířit s nástupem nové totality. Zformovali ozbrojenou odbojovou skupinu, prováděli sabotáže a při přepadeních stanic tehdejšího Sboru národní bezpečnosti shromažďovali zbraně pro budoucí střet. Věřili, že studená válka brzy přeroste v otevřený konflikt mezi Západem a Východem, na který je třeba se připravit.
Na podzim roku 1953 se skupina rozhodla pro riskantní krok, a to opustit republiku a spojit se s americkou armádou. Josef Mašín, jeho bratr Ctirad a přítel Milan Paumer zahájili v říjnu cestu přes komunistické východní Německo (NDR). S minimálním vyzbrojením čelili obrovské přesile. Do jejich stíhání nasadily tehdejší bezpečnostní složky desítky tisíc ozbrojených mužů a zátah se zapsal do dějin jako jedno z největších pátrání studené války.
Po týdnech v mrazu, skrývání a několika krvavých přestřelkách se trojici podařilo nemožné – dorazili do Západního Berlína. Po úspěšném přechodu všichni tři vstoupili do americké armády. Josef Mašín v ní sloužil do roku 1959, načež úspěšně podnikal v západním Německu a později v Kalifornii.
Zatímco do USA a západní Evropy unikli, do svobodného porevolučního Česka se Josef Mašín už nikdy nevrátil. Odmítal kompromisy s českou justicí, které vyčítal nedostatečné vyrovnání s komunistickou minulostí a nepotrestání tehdejších zločinů.
Činy skupiny bratří Mašínů zůstávají předmětem ostrých sporů. Pro jedny jsou symbolem absolutního hrdinství a legitimního ozbrojeného odboje proti režimu, který sám vraždil a věznil své občany. Pro druhé jsou jejich metody, při nichž zemřelo několik lidí včetně svázaného strážmistra v Čelákovicích, nepřijatelným násilím.
I přes polarizované názory veřejnosti se úmrtím Josefa Mašína uzavírá éra přímých svědků tohoto dramatického příběhu. Svědectví o jeho osudu uchovává archiv Paměti národa, který na něj spolu s dalšími odpůrci totalitních režimů každoročně vzpomíná.