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Zemřel Josef Mašín. Odešel poslední člen legendární odbojové skupiny

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  14:37
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Hrdina antikomunistického odboje Josef Mašín vidí budoucí události v Evropské...

Hrdina antikomunistického odboje Josef Mašín vidí budoucí události v Evropské unii skepticky. | foto: Profimedia.cz

Josef Mašín
Ctirad Mašín
Josef Mašín, otec Ctirada a Josefa a československý voják
Josef Mašín, Milan Paumer
36 fotografií
Ve věku 94 let zemřel v americké Santa Barbaře odbojář Josef Mašín, syn hrdiny protinacistického odboje Josefa Mašína staršího. Byl to poslední žijící člen odbojové skupiny, která se v padesátých letech minulého století vzepřela komunistickému režimu v Československu a prostřílela se na Západ. S jeho odchodem definitivně končí příběh tří mužů, jejichž dramatický útěk přes východní Německo dodnes rozděluje českou společnost na nesmiřitelné tábory.

„Odešel poslední z trojice, která se prostřílela na Západ. Ve věku 94 let zemřel v americké Santa Barbaře Josef Mašín, účastník protikomunistického odboje. Informaci o jeho úmrtí přinesl zdroj blízký rodině,“ napsala organizace Paměť národa.

Mašín zemřel jen několik měsíců po své sestře Zdeně. Jeho bratr Ctirad zemřel již před 15 lety. Třetí z odbojové skupiny, Milan Paumer, kterému se také podařilo uprchnout na Západ, zemřel v roce 2010.

Josef Mašín se narodil v březnu 1932 do rodiny, kde byla vlastenecká povinnost nejvyšší hodnotou. Jeho otec, podplukovník Josef Mašín starší, byl klíčovou postavou protinacistické organizace Tři králové a za svůj odpor vůči okupantům zaplatil v roce 1942 životem. Své syny před smrtí v dopise zavázal, aby vždy hájili svobodu vlasti.

Pohnutý příběh jedné skupiny a rodiny:

Bratři Ctirad a Josef vzali otcův odkaz doslova. Když se po únoru 1948 chopili moci komunisté, odmítli se smířit s nástupem nové totality. Zformovali ozbrojenou odbojovou skupinu, prováděli sabotáže a při přepadeních stanic tehdejšího Sboru národní bezpečnosti shromažďovali zbraně pro budoucí střet. Věřili, že studená válka brzy přeroste v otevřený konflikt mezi Západem a Východem, na který je třeba se připravit.

Na podzim roku 1953 se skupina rozhodla pro riskantní krok, a to opustit republiku a spojit se s americkou armádou. Josef Mašín, jeho bratr Ctirad a přítel Milan Paumer zahájili v říjnu cestu přes komunistické východní Německo (NDR). S minimálním vyzbrojením čelili obrovské přesile. Do jejich stíhání nasadily tehdejší bezpečnostní složky desítky tisíc ozbrojených mužů a zátah se zapsal do dějin jako jedno z největších pátrání studené války.

Po týdnech v mrazu, skrývání a několika krvavých přestřelkách se trojici podařilo nemožné – dorazili do Západního Berlína. Po úspěšném přechodu všichni tři vstoupili do americké armády. Josef Mašín v ní sloužil do roku 1959, načež úspěšně podnikal v západním Německu a později v Kalifornii.

Zatímco do USA a západní Evropy unikli, do svobodného porevolučního Česka se Josef Mašín už nikdy nevrátil. Odmítal kompromisy s českou justicí, které vyčítal nedostatečné vyrovnání s komunistickou minulostí a nepotrestání tehdejších zločinů.

Činy skupiny bratří Mašínů zůstávají předmětem ostrých sporů. Pro jedny jsou symbolem absolutního hrdinství a legitimního ozbrojeného odboje proti režimu, který sám vraždil a věznil své občany. Pro druhé jsou jejich metody, při nichž zemřelo několik lidí včetně svázaného strážmistra v Čelákovicích, nepřijatelným násilím.

I přes polarizované názory veřejnosti se úmrtím Josefa Mašína uzavírá éra přímých svědků tohoto dramatického příběhu. Svědectví o jeho osudu uchovává archiv Paměti národa, který na něj spolu s dalšími odpůrci totalitních režimů každoročně vzpomíná.

Hrdina antikomunistického odboje Josef Mašín vidí budoucí události v Evropské unii skepticky.
Josef Mašín
Ctirad Mašín
Josef Mašín, Milan Paumer
36 fotografií
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