Zemřel dlouholetý komunistický politik Karel Konečný, otec europoslankyně KSČM

  22:30
Ve věku 77 let zemřel v pondělí Karel Konečný, dlouholetý člen KSČ a posléze KSČM. Podle smutečního oznámení Technických služeb města Nového Jičína podlehl krátké a těžké nemoci. Poslední rozloučení se uskuteční v pondělí 5. ledna.

Karel Konečný | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

Konečný vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně a Akademii společenských věd v Moskvě, kde získal titul RSDr. Od roku 1973 byl v Komunistické straně Československa.

Pracoval jako mechanizátor v JZD, postupně vystoupal až na funkci zemědělského tajemníka Okresního výboru KSČ v Novém Jičíně.

V roce 2000 usedl do krajského zastupitelstva. Byl členem zemědělské a zdravotní komise. Svůj mandát obhájil i v letech 2004 a 2008. Ve volbách 2012 již nekandidoval.

Byl svého času asistentem své dcery, poslankyně a nynější europoslankyně Kateřiny Konečné.

