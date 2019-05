‚Zemřel mladý muž, nastoupil k nám před 2 lety.‘ Ostatní příslušníci vězeňské služby jsou těžce zranění

PRAHA Dva příslušníci Vězeňské služby (VS), kteří byli po čtvrteční nehodě na Pražském okruhu převezeni do nemocnice, jsou mimo ohrožení života. Žena, jež utrpěla těžké zranění, zůstává hospitalizovaná, není už ale na oddělení ARO. Muž byl propuštěn domů. Sdělila mluvčí VS Petra Kučerová. Při srážce vězeňského autobusu a nákladního auta zemřel třiadvacetiletý příslušník VS, dalších 14 lidí bylo zraněno.

Bezpečnostní sbor dnes vyjádřil soustrast rodině zesnulého. „Služba v řadách VS ČR je náročná a těžká, na co se však nelze nikdy připravit, je skutečnost, kdy zemře někdo z kolegů při výkonu povolání. Náš kolega byl mladý muž, který do služby nastoupil před pouhými dvěma lety,“ uvedla VS na svém facebookovém profilu. „Včerejší den bude navždy černě zapsán v historii našeho sboru, protože takto závažnou dopravní nehodu nepamatujeme,“ dodala.



Kromě dvou příslušníků, které záchranáři přepravili do nemocnice, se v eskortním autobusu zranili i další pracovníci bezpečnostního sboru a tři vězni. Všichni jsou po ošetření v pořádku, napsala VS.



Policie nehodu prověřuje kvůli podezření z obecného ohrožení z nedbalosti, řekl mluvčí pražských policistů Tomáš Hulan. Za to může pachateli hrozit v krajním případě až deset let vězení. Podle Hulana je možné, že si vyšetřovatelé nechají zpracovat znalecké posudky.

Nehoda se stala kolem 13:00 u sjezdu na Řeporyje ve směru na letiště. S autobusem se srazil tahač, který vezl dva americké historické tanky do Plzně na Slavnosti svobody. Vozy po srážce začaly hořet, autobus shořel úplně, tanky byly ohněm poškozeny. V havarovaném autobusu cestovalo devět odsouzených a deset příslušníků Vězeňské služby.

Policisté kvůli nehodě odklonili dopravu v obou směrech, tvořily se dlouhé kolony. Před 15:00 byl obnoven provoz na okruhu v jednom směru. Úplné obnovení provozu oznámilo Ředitelství silnic a dálnic dnes po půlnoci.

Podle mluvčího ŘSD Jana Studeckého nebyla na základě první diagnostiky vozovka poničena tolik, aby byla ohrožena bezpečnost dálničního provozu. „V místě tedy zůstává omezení rychlosti na 80 km/h, které zde platí již od minulé soboty z důvodu opravy mostu nad dálnicí,“ uvedl dnes mluvčí. Dodal, že podrobná diagnostika silnice se uskuteční na začátku příštího týdne.