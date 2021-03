Zemřel někdejší místopředseda KDU-ČSL Vilém Holáň. V letech 1994 až 1996 vedl ministerstvo obrany

Ve věku 82 let zemřel v noci na dnešek bývalý ministr obrany a někdejší místopředseda KDU-ČSL Vilém Holáň. Řekla to mluvčí lidovců Kateřina Procházková s odvoláním na Holáňovy blízké. Holáň byl diplomatem a českým i evropským poslancem. Ministerstvo obrany vedl v letech 1994 až 1996.

Skon Holáně oznámil na twitteru také europoslanec a místopředseda lidovců Tomáš Zdechovský. Svou soustrast vyjádřil rovněž předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti a další místopředseda KDU-ČSL Ondřej Benešík.



V noci na dnešek zemřel bývalý poslanec, ministr a místopředseda @kducsl Vilém Holáň. R.I.P. pic.twitter.com/qPBrTvCyhr — Ondřej Benešík (@BenesikOndra) March 6, 2021

Rodák z Ostravy (narodil se 23. září 1938) studoval v Brně matematiku a matematickou informatiku. V roce 1959 byl ze školy z politických a náboženských důvodů vyloučen, absolvoval tak až v roce 1968. V období, kdy musel přerušit studia, pracoval jako dělník. Později jako technik a informatik ve zdravotnictví. V letech 1971-1993 byl vedoucím oddělení Organizační a výpočetní laboratoře v Ostravě. Po roce 1989 působil dva roky jako expert Světové zdravotnické organizace (WHO) v oboru zdravotnické informatiky.

V posledních československých volbách v roce 1992 se stal poslancem Sněmovny národů Federálního shromáždění, v letech 1990-1994 byl zastupitelem v Ostravě, působil i na ministerstvu zahraničí v asijské, africké a latinskoamerické sekci.

V čele ministra obrany nahradil stranického kolegu Antonína Baudyše, jehož pozice byla neudržitelná kvůli četným skandálům, které vyvrcholily střelbou v letadle. V křesle působil Holáň necelé dva roky, jeho hlavním úkolem bylo navázat spolupráci s členskými zeměmi NATO s cílem získat jejich podporu pro přijetí ČR.

Do této funkce jej navrhla KDU-ČSL, jejímž členem byl od roku 1990. Místopředsedou KDU-ČSL byl v letech 1995-1999. V úřadu ministra obrany jej zasáhla smrt dvou českých vojáků Luďka Zemana a Petra Valeše v srpnu 1995 v bývalé Jugoslávii.

Ve volbách v roce 1996 byl zvolen do Poslanecké sněmovny a poslanecký mandát obhájil ve volbách roku 1998 i volbách roku 2002. V dolní komoře parlamentu setrval do roku 2006. V roce 2004 byl krátce i nevoleným poslancem Evropského parlamentu (od vstupu ČR do EU do voleb do EP v červnu 2004).

Holáň byl ženatý a měl tři děti.