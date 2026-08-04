V předčasných volbách v roce 2013 byl lídrem jihomoravské kandidátky TOP 09. V minulosti byl i předsedou České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
„S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí pana profesora Roma Kostřici, významné osobnosti české medicíny a člověka, který svůj profesní život zasvětil pomoci druhým a rozvoji české otorinolaryngologie,“ uvedla TOP 09.
„Významně se zasloužil také o rozvoj mezioborové spolupráce v chirurgické léčbě nádorů hlavy a krku, která se stala jedním z charakteristických znaků brněnské školy otorinolaryngologie,“ uvedla fakulta na svých stránkách. Informovala, že poslední rozloučení se uskuteční v sobotu 8. srpna v 16:00 v kostele svatého Augustina na náměstí Míru v Brně.
V Poslanecké sněmovně Kostřica působil například ve školském nebo zahraničním výboru. V roce 2016 se například zasazoval o zákaz kouření i na restauračních předzahrádkách. Chtěl také zakázat kouření v automobilu, pokud by v něm cestovaly děti. O rok dříve varoval před snahami omezit očkování dětí.