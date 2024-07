Získal bílé tygry i vzácné takiny z Číny. Zemřel bývalý ředitel liberecké zoo

Janeček zemřel v sobotu 6. července. Jako ředitel působil v zahradě mezi lety 1982 a 2004.

„Zasloužil se o rozšíření kolekcí chovaných zvířat o celou řadu nových druhů jako například takiny zlaté, bílé tygry nebo nahury modré,“ sdělila mluvčí zahrady Barbara Tesařová.

Pod Janečkovým vedením prošla zoo významným stavebním rozvojem. „Mimo jiné byl za jeho působení postaven pavilon žiraf, pavilon opic, kompletní přestavbou prošel pavilon šelem, tropický pavilon a pavilon levhartů,“ přiblížila mluvčí.

V době Janečkova ředitelování se také Zoologická zahrada v Liberci stala členem řady mezinárodních organizací jako například Světové i Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií.

V roce 2004 předal Janeček funkci současnému řediteli Davidu Nejedlovi. „Už i ta délka jeho působení naznačuje, že za sebou zanechal velkou stopu,“ vzpomíná na kolegu Nejedlo.

Podle něj Janeček výrazně spolupracoval s architektem Pavlem Švancerem, který navrhl například pavilon žiraf. „Pan doktor Janeček a pan architekt Švancer tvořili takovou dvojku, která na konci devadesátek a začátkem milénia v zahradě stavěla. Většinu komplexních rekonstrukcí expozic dělali spolu.“

Medaile od města

V roce 2016 Janeček obdržel Medaili města Liberec za mimořádné zásluhy. Slavnostnímu aktu tehdy přihlíželi také členové Janečkovy rodiny a jeho přátelé.

Laureáta Medaile města tehdy představil v krátkém medailonku náměstek primátora Ivan Langr, který ocenění Janečka navrhl.

„Zoologickou zahradu Liberec vedl dvaadvacet let a za tu dobu se musel vyrovnat s řadou nelehkých výzev - s transformací zoo na příspěvkovou organizaci města, s velkou modernizací chovatelského zázemí, která průběžně trvala více než patnáct let, i s nepopulárním klesáním návštěvnosti po otevření hranic. To vše zvládl úspěšně a zanechal za sebou odkaz ředitele jedné z nejváženějších zoologických zahrad v České republice,“ uvedl v roce 2016 Langr.

Janeček se tehdy neubránil dojetí. „Toto významné ocenění je pro mne opravdu velikou poctou, moc si jej vážím a velice vám za něj děkuji,“ řekl Janeček, který pak zavzpomínal na největší úspěchy své éry ve funkci ředitele liberecké zoo.

Takiny záviděl celý svět

„Když pominu výstavbu několika oceňovaných pavilonů, jako pavilon žiraf, hospodářský pavilon či pavilon tropů, tak v celosvětovém měřítku bylo největším úspěchem prestižní přijetí Zoologické zahrady Liberec do Světové asociace zoologických zahrad a akvárií a získání vzácných takinů zlatých, které jsme začali chovat jako vůbec první zoologická zahrada mimo Asii. Jejich transport do Liberce jsem se zástupci čínské vlády domlouval celé měsíce a tento úspěch nám pak záviděl celý svět,“ konstatoval.

Podle tehdejšího primátora Tibora Batthyányho byl Josef Janeček zářným příkladem pro udělení Medaile města. „Stačí se podívat na to, co všechno pan doktor Janeček dokázal a jak obrovským rozvojem Zoologická zahrada Liberec za jeho působení prošla. Ve svém oboru je mezinárodně uznávanou kapacitou a liberecká zoo se díky jeho práci stala respektovanou zoologickou zahradou v celosvětovém měřítku. Je mi velkou ctí, že jsem mohl pana doktora Janečka osobně poznat a udělením Medaile města mu poděkovat za jeho mimořádné zásluhy,“ řekl primátor.

