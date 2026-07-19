Zemřel sexuolog Jaroslav Zvěřina

„Byl hlasem rozumu, který dokázal otevírat i složitá témata s mimořádnou noblesou. Pro mnohé z nás byl nejen učitelem a kolegou, ale také vzorem a inspirací. Čest jeho památce,“ stojí dále v prohlášení.
Psychiatr a sexuolog Zvěřina, který se narodil 18. prosince 1942, se po listopadu 1989 uplatnil i v české politice. V barvách ODS krátce zasedal ve Federálním shromáždění, mezi roky 1996 a 2004 byl poslancem, čtyři měsíce na počátku roku 1998 působil jako místopředseda Sněmovny. Vrcholem jeho politické dráhy bylo pětileté působení v roli europoslance v letech 2004 až 2009. Poté, co mandát neobhájil, se vrátil k odborné práci.
Třebíčský rodák vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, po promoci působil nejprve jako lékař v psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě (1965-1969), poté byl osm let ambulantním psychiatrem v Táboře, než se koncem 70. let začal věnovat sexuologii. „Mě k sexuologii přivedla manželka. Žili jsme tehdy v Táboře a ona pojala myšlenku, že bychom se měli přestěhovat do Prahy. A našla inzerát, že Sexuologický ústav hledá psychiatra,“ vzpomínal.
Od roku 1977 tak pracoval v Sexuologickém ústavu 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, po roce 1989 se stal jeho přednostou. V roce 1990 spoluzakládal českou Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu a zapojil se do politiky.