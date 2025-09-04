Zemřel vedoucí české ambasády v Kongu, při pádu si poranil hlavu

Autor: ,
  13:05aktualizováno  13:05
V úterý zemřel Karel Komárek, chargé d’affaires České republiky v Konžské demokratické republice, oznámilo ministerstvo zahraničí. Vedoucí zastupitelského úřadu byl v kritickém stavu a několik dní hospitalizovaný v konžské metropoli Kinshase. Podle webu Blesk.cz, který minulý týden na případ upozornil, si Komárek při pádu poranil hlavu.

Vedoucí ambasády v Kinshase Karel Komárek. (4. září 2025) | foto: MZV

„S velikou lítostí jsem přijal zprávu o úmrtí váženého kolegy Karla Komárka, který během své kariéry na ministerstvu zahraničních věcí zastupoval české zájmy především v rámci multilaterální diplomacie. Svými bohatými zkušenostmi následně výrazně přispěl i k budování vztahů mezi Českou republikou a subsaharskou Afrikou, a to jak v ústředí, tak během svého vyslání v regionu,“ uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr., kandiduje za Spolu).

V čele české ambasády v Kinshase byl Komárek jako chargé d’affaires od října 2023. V minulosti působil na Stálé delegaci ČR při UNESCO v Paříži, dvakrát byl vyslán na Stálou misi při OSN v New Yorku. Na ministerstvu zahraničí dříve vedl oddělení konvenčních zbraní v rámci odboru OSN, byl též koordinátorem pro Radu pro lidská práva a vedoucím tajemníkem Sekretariátu České komise pro UNESCO.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.