Zemřel významný český entomolog Sláma. Jeho objevy inspirovaly mezinárodní výzkumy

Ve věku 91 let zemřel v sobotu 10. ledna významný český entomolog Karel Sláma, jedna z nejvýraznějších osobností světové fyziologie hmyzu. Dlouholetý pracovník Entomologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČR se proslavil zejména objevem takzvaného „paper factoru“, prvního přirozeného analogu juvenilního hormonu, k němuž dospěl během stáže na Harvardově univerzitě v 60. letech minulého století.
Entomolog Karel Sláma.

Entomolog Karel Sláma. | foto: Biologické centrum AV ČR

Slámův výzkum zásadně přispěl k pochopení hormonální regulace vývoje hmyzu a otevřel cestu k vývoji nové generace insekticidů s nízkým ekologickým dopadem.

Na základě jeho práce vznikly desítky patentů na přípravky využívající analogy juvenilního hormonu (látek napodobujících hormon řídící vývoj hmyzu) a jeho objevy inspirovaly rozsáhlý mezinárodní výzkum v této oblasti. Za svůj dlouhodobý vědecký přínos obdržel v roce 2001 prestižní titul ESA Fellow od Entomological Society of America.

Karel Sláma se narodil 17. prosince 1934 v Tiché u Frýdku-Místku, doktorát získal v roce 1961. Působil mimo jiné v Entomologickém ústavu ČSAV v Praze, v Ústavu organické chemie a biochemie i ve vlastní výzkumné firmě InterEco. V letech 1992 až 1995 byl ředitelem Entomologického ústavu AV ČR a významně se podílel na rozvoji výzkumu hmyzí fyziologie, endokrinologie a ekologické farmakologie.

Biologické centrum Akademie věd ČR vyjádřilo upřímnou soustrast rodině, blízkým i kolegům. Poslední rozloučení s Karlem Slámou se uskuteční v úterý 27. ledna 2026 ve 13:15 hodin v obřadní síni krematoria v Praze-Motole.

