Zemřel významný český entomolog Sláma. Jeho objevy inspirovaly mezinárodní výzkumy

Slámův výzkum zásadně přispěl k pochopení hormonální regulace vývoje hmyzu a otevřel cestu k vývoji nové generace insekticidů s nízkým ekologickým dopadem.
Na základě jeho práce vznikly desítky patentů na přípravky využívající analogy juvenilního hormonu (látek napodobujících hormon řídící vývoj hmyzu) a jeho objevy inspirovaly rozsáhlý mezinárodní výzkum v této oblasti. Za svůj dlouhodobý vědecký přínos obdržel v roce 2001 prestižní titul ESA Fellow od Entomological Society of America.
Karel Sláma se narodil 17. prosince 1934 v Tiché u Frýdku-Místku, doktorát získal v roce 1961. Působil mimo jiné v Entomologickém ústavu ČSAV v Praze, v Ústavu organické chemie a biochemie i ve vlastní výzkumné firmě InterEco. V letech 1992 až 1995 byl ředitelem Entomologického ústavu AV ČR a významně se podílel na rozvoji výzkumu hmyzí fyziologie, endokrinologie a ekologické farmakologie.
Biologické centrum Akademie věd ČR vyjádřilo upřímnou soustrast rodině, blízkým i kolegům. Poslední rozloučení s Karlem Slámou se uskuteční v úterý 27. ledna 2026 ve 13:15 hodin v obřadní síni krematoria v Praze-Motole.