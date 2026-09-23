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Zemřela autorka kulturního domu Eden, architektce Peškové bylo 102 let

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  13:05aktualizováno  13:05
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Kulturní dům Eden z roku 1986 architektů Hany a Dalibora Peškových.

Kulturní dům Eden z roku 1986 architektů Hany a Dalibora Peškových. | foto: Česká komora architektů

Architekti Hana a Dalibor Peškovi
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12 fotografií
Ve věku 102 let zemřela architektka a spoluautorka kulturního domu Eden v pražských Vršovicích Hana Pešková. Podílela se také na projektu nové vesnice Zvírotice nebo na stavbě domova pro seniory v Rožmitále pod Třemšínem.

Pešková zemřela 10. září, poslední rozloučení bude tento pátek. V tiskové zprávě o tom informovala Česká komora architektů (ČKA).

Pešková se narodila 7. června roku 1924 v Praze, dětství ale prožila v Bratislavě. Po druhé světové válce začala studovat architekturu na Českém vysokém učení technickém (ČVUT). Krom jiného byla také nejstarším registrovaným členem spolku Mensa, který sdružuje lidi s nadprůměrnou inteligencí.

Kulturní dům Eden projektovala s manželem Daliborem Peškem. Stavěl se v letech 1980 až 1986 na Centrálním náměstí ve Vršovicích. Navržen byl jako ocelový skelet, zatímco fasáda kombinovala prvky pozdního modernismu a brutalismu.

Původně měl být plášť z jednolitého betonu, dodavatel stavby to ale odmítl a musely být použity takzvané porobetonové panely s nástřikem. Uvnitř objektu byl multifunkční sál s kapacitou až 1 500 lidí, kinosál s téměř 300 sedadly a restaurace.

Architekti Hana a Dalibor Peškovi

Zastupitelstvo hlavního města začátkem roku udělilo Praze 10 povolení prodat svou bývalou radnici ve Vršovické ulici včetně sousedních pozemků s nevyužívaným kulturním domem Eden za zhruba 1,12 miliardy korun firmě Key City Development. Piráti neúspěšně navrhovali, aby radnice pozemky s kulturním domem Eden z prodeje vyloučila.

Pešková se podílela i na projektu nové vesnice Zvírotice, navržené nad původní obcí zatopenou při budování Slapské přehrady, či na územním plánu Českého Brodu. Projektovala také domov pro seniory v Rožmitále pod Třemšínem nebo domov pro zdravotní sestry v Kolíně.

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