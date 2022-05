Zemřela bývalá velvyslankyně Helena Bambasová, legenda české diplomacie

Webu Lidovky.cz to potvrdil ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti). „Můžu potvrdit tuto velmi smutnou zprávu bez dalších komentářů. Dovolte mi vyjádřit upřímnou soustrast rodině, kolegům a blízkým,“ napsal Lidovky.cz Lipavský.

Bohatá kariéra

Málokdo dokázal v oboru zahraniční služby České republiky dosáhnout úspěchů, jako se to podařilo Heleně Bambasové. Absolventka oboru ekonometrie pražské VŠE počátkem 90. let nastoupila do Černínského paláce v 90. letech a setrvala v něm až do osudného pondělí. Naposledy zastávala funkci pověřené ředitelky personálního odboru, tedy pozice, kde se vybírají klíčoví lidé pro obsazení velvyslanectví ve světě.

„Na ministerstvu zahraničních věcí působila přes třicet let. Za svou bohatou diplomatickou kariéru zastávala řadu významných pozic. Byla personální ředitelkou, vrchní ředitelkou pro mimoevropské země a první ženou na pozici první náměstkyně ministra zahraničních věcí. V letech 2001-2002 byla také výkonnou ředitelkou pražského summitu NATO, který rozhodl o velkém rozšíření aliance o sedm zemí,“ napsala webu Lidovky.cz mluvčí ministerstva Lenka Do.

Profesionálka

Podstatnou část kariéry strávila Bambasová v cizině. Byla postupně českou ambasadorkou v Nizozemsku, Maďarku a Kypru. Ještě před diplomacií se Bambasová věnovala vědě. Koncem 80. let pracovala ve Výzkumném ústavu obchodu a po roce 1989 v CERGE - Centru pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělání Univerzity Karlovy.

„V diplomacii platila za velkou profesionálku. Prosadila se jako první žena do vysokých pozic zcela přirozeně. Bravurně rozuměla svojí práci,“ popsal webu Lidovky.cz jeden z jejích kolegů, jak si ji bude pamatovat. V minulosti byla také zvláštní zmocněnkyní ministerstva zahraničí pro otázky genderu.