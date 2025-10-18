Zemřela Dita Krausová, pamětnici holokaustu bylo 96 let

Ve věku 96 let v sobotu po půlnoci zemřela v Jeruzalémě Dita Krausová, jedna z posledních pamětnic holokaustu. Rodačka z Prahy byla v mládí vězněna v Terezíně, Osvětimi, Hamburku a Bergen-Belsenu. Na motivy její autobiografie Odložený život vznikl román Osvětimská knihovnice španělského autora Antonia Gonzáleze Iturbeho.
Dita Krausová | foto:  Petr Kozlík, MAFRA

O úmrtí informoval server Seznam Zprávy. „Paní Dita zemřela po půlnoci v Jeruzalémě. Byl u ní vnuk, když přestala dýchat,“ uvedla pro server její rodinná přítelkyně Eva Benešová.

Dita Krausová, rozená Edith Polachová, se narodila 12. července 1929 v Praze do židovské rodiny. Byla dcerou právníka Hanuše Polacha a vnučkou meziválečného senátora Národního shromáždění Johanna Polacha.

V roce 1942 byla s rodinou deportována do Terezína a později do rodinného tábora v Osvětimi, kde v únoru 1944 zemřel její otec. Po zrušení tábora byla s matkou převezena do pracovního tábora v Hamburku a následně do koncentračního tábora Bergen-Belsen. Matka zemřela krátce po osvobození, na konci června 1945.

V roce 1947 se provdala za spisovatele, učitele a grafologa Otu B. Krause, kterého poznala v Terezíně a Osvětimi. O dva roky později manželé emigrovali do Izraele, kde působili jako učitelé a vychovali tři děti. Po manželově smrti v roce 2000 žila Krausová v izraelském městě Netanja. Do Prahy se vracela, letos v lednu se v metropoli například zúčastnila vzpomínkového setkání ke Dni památky obětí holokaustu.

