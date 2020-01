Zemřela známá věštkyně Jolanda, kterou proslavila hláška o ‚velkým špatným‘

Po komplikované nemoci zemřela v pátek věštkyně a kartářka Jolanda. Vědma, kterou proslavily hlášky jako „Vidím velký špatný“ a „Hodně budeš někde“ podlehla zápalu plic. O jejím skonu v sobotu informoval server eXtra.cz.

Smrt Jolandy potvrdil serveru eXtra.cz její syn. „Ano, je to pravda. Maminka umřela už včera. Teď jsem v její kanceláři a řeším tu nějaké věci. Kdy bude pohřeb a jak to bude dál. O pohřbu dám pak vědět,“ uvedl.

Již na začátku roku se objevily zprávy o jejím špatném zdravotním stavu. Podle serveru eXtra.cz, který ji kontaktoval s dotazem, co Česko čeká pro rok 2020, byla na začátku ledna bez energie a uvedla „Já nevím, co bude se Zemanem. Zavolejte mu, ať vám to poví. Já ani nevím, co bude se mnou. Už se necítím moc dobře.“



Kartářka Jolanda pocházela z Děčína a vystupovala v několika televizních pořadech a díky jejím hláškám se stala internetovou senzací. Hláška o tom, že vidí velký špatný, zlidověla.