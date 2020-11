Zemřelých kvůli covidu přibylo, ostravské krematorium muselo vybudovat venku místo pro skladování zesnulých

Ostrava Krematorium Ostrava, jediné krematorium v Moravskoslezském kraji, navýšilo v posledních dnech kapacitu skladování zesnulých. Zemřelých je totiž víc, než je v tomto období obvyklé. Nárůst částečně způsobila i pandemie covidu-19. Řekl to ředitel krematoria Ivo Furmančík. Na situaci v krematoriu upozornil Seznam zprávy. Krematorium vybudovalo nové skladovací místo venku, kam přijíždějí pohřební služby.

„Určitou část jsme obložili chladírenskými panely a zastřešili, aby to bylo vyhovující z hlediska hygieny,“ řekl Furmančík. „Je takový pravidelný podzimní nárůst počtu zesnulých. Do toho přišel covid a nárůst byl možná trošku vyšší než obvykle v tomto období, takže tím pádem jsme museli přistoupit k navýšení kapacity. Ale myslím, že v tuto chvíli už se to snad bude stabilizovat. Každopádně jsme připraveni,“ podotkl.



Pohřební služby do krematoria v týdnu běžně přivážejí v průměru 40 až 50 nebožtíků denně, v sobotu okolo deseti a v neděli prakticky žádné. V posledních dnech vozily přes týden denně kolem 70 zesnulých. Krematorium mělo kapacitu pro uskladnění maximálně 50 zemřelých, nyní ji navýšilo na dvojnásobek.



„Na spalování máme taky určitý limit. Jsme schopni zpopelnit denně asi 60 zesnulých, včetně sobot a nedělí, ale v takové velké míře se zesnulí zase nepřivážejí. Řekl bych, že jsme na hranici kapacit, ale zatím to stíháme, není s tím výraznější problém,“ řekl ředitel. Zástupci ostravské krajské hygienické stanice podle něj zařízení zkontrolovali a neměli připomínky. „Dnes jsme spustili chlazení a tuto chvíli už to funguje,“ uzavřel Furmančík.

Kvůli zesnulým, u nichž byla prokázána infekce covid-19, krematorium zvláštní opatření provádět nemusí. „To je spíše záležitost pohřebních služeb. Zesnulí jsou označeni covid-19. Máme to napsáno v dokumentech, které jsou nám dodávány, máme rakve označené, nicméně u nás už se nějaké speciální opatření neprovádí,“ uzavřel Furmančík.