Incident se odehrál minulý týden večer. Klášterečtí policisté tehdy zastavili osobní automobil, s nímž jednačtyřicetiletá řidička couvala do jednosměrné ulice v zákazu vjezdu. Při kontrole hlídka zjistila, že žena má platný zákaz řízení a navíc měla pozitivní test na přítomnost omamných látek. Další jízdu řidičce policisté neumožnili.
Protože odstavené vozidlo na silnici tvořilo překážku, dorazila na místo pětapadesátiletá známá řidičky s tím, že automobil přeparkuje. Předtím se však dala s policisty do řeči a zjišťovala, jaký bude další postup. Vzápětí se jich zeptala, zda by situaci nešlo vyřešit jinak. Sama si odpověděla. „Můžete. Když vás trošku podplatím. Vás podplatím,“ uvedla podle policejních záznamů žena.
Když se policista dotázal, jakým způsobem je chce podplatit, reagovala slovy: „Jéžišmarjá, nedělejte, každej to dělá.“ A podobnou větu ještě zopakovala. Až na následný dotaz policisty, zda mu nabízí úplatek odvětila: „Já? Já ne“. To už ovšem bylo pozdě, protože předchozím vyjádřením jasně nabídla zasahujícím policistům úplatek, aby ovlivnila jejich postup a pomohla tak své známé.
Nepomohla ani své známé, ani sobě. Naopak, skončila v poutech. Vyšetřovatel ji po vyhodnocení důkazů, mezi které patří také pořízený kamerový záznam, obvinil z trestného činu podplacení. V případě uznání viny jí u soudu hrozí od jednoho roku do šesti let vězení.
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21. srpna 2025