Žena s koronavirem z Novojičínska ignorovala karanténu a skončila ve vazbě. Hrozí jí až osm let vězení

Brno Třiadvacetiletá žena z Novojičínska byla umístěna do vazby poté, co navzdory karanténě jezdila nakupovat do nákupních center nebo používala taxi. Nakažená je nyní ve Vazební věznici v Brně a hrozí jí až osm let vězení.

Jak píše server iDnes, nakažená žena o své diagnóze i nařízené karanténě věděla, přesto nařízení ignorovala. Policisté ženu zadrželi a umístili do policejní cely, 12. května pak okresní soud rozhodl o jejím vzetí do vazby. Žena je stíhána za zločin šíření nakažlivé lidské nemoci, uvedl soudce Miroslav Čaňu. První vězeň s covid-19 v Česku. Infikovaný je v brněnské vazební věznici, nákazu měl úmyslně šířit Podle policejní mluvčí Pavly Jirouškové žena používala taxislužbu, navštívila obchodní centrum a pohybovala se na veřejných místech bez ochrany dýchacích cest, informoval iDnes. Ženě má za tento přečin hrozit až osm let odnětí svobody. Nakažená byla umístěna do brněnské Vazební věznice. Mluvčí Vězeňské služby ČR Petra Kučerová pro ČTK uvedla, že byla s předstihem nastavena řada protiepidemických opatření, díky kterým doposud nebyl z řad vězněných nikdo nemocný. Žena je tak vůbec prvním vězněm s pozitivním testem na koronavirus v ČR.