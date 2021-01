Horská služba nechápe: žena se vydala na túru v sandálech, pak se vzdala mobilu a oddělila se od kamarádky

Dubí (Teplicko) Na pěší túru do Krušných hor se vydaly v pátek dvě starší ženy, z nichž jedna šla v sandálech a termo ponožkách. Po cestě se rozdělily a devětašedesátiletá žena se ztratila. Po hodině a půl se ji podařilo najít v pořádku na silnici mezi městy Dubí a Krupka. Informoval o tom mluvčí Horské služby ČR Radek Zeman.

Případů, kdy záchranáři pátrají po nevhodně oblečených návštěvnících hor, v posledních dnech přibývá.



Ženy se vypravily na cestu kolem vrchu Loupežník u Dubí. Nejprve vyrazily podle informací záchranářů podél běžecké trasy na Sedmihůrské cestě, pak sešly mimo značené cesty a nakonec se ocitly na místě, kde vyšlapané stopy končily.



„Starší paní dala té mladší svůj mobil do batohu a pak se kdoví proč rozdělily. Mladší paní se podařilo vrátit na Krušnohorskou lyžařskou magistrálu a pak zavolala policistům, že postrádá kamarádku. Ti obratem kontaktovali nás s prosbou o součinnost při pátrání,“ uvedl zasahující člen horské služby Tomáš Plíva.



Záchranáři vyjeli na sněžném skútru a terénní čtyřkolce, a aby zvýšili šance na nalezení zbloudilé ženy, vzali s sebou jednoho policistu a mladší ženu. „Policii se ještě podařilo podle mobilu lokalizovat místo, kde se turistky rozdělily. Sami pak projížděli silnice, my jsme se vydali do horského terénu,“ uvedl Plíva a zmínil překvapení záchranářů, když zjistili, že čtyřiašedesátiletá žena, která jela s nimi, se vydala na sníh jen v sandálech a termo ponožkách.

Paní podle záchranářů tvrdila, že ponožky mají membránu a kromě toho už takto obutá chodí do hor 30 let. „To, co jsme viděli při této akci, neodpovídalo 30 letům zkušeností pohybu na horách,“ uvedl náčelník Horské služby Krušné hory Miroslav Račko.

„Bylo to porušení snad všech zásad pohybu v zimních horách. Paní se vydala na cestu sněhem v obuvi vhodné na jarní procházku parkem, druhá se vzdala mobilu a s partnerkou se rozdělily. Důrazně turisty varuji, aby se takto nechovali,“ apeloval na návštěvníky hor Račko. Dodal, že sandály jsou vrcholem všeho, co horské oblasti od nezodpovědných turistů v posledních týdnech zažívají.

Před týdnem horská služba v Krkonoších zachránila dva mladé lidi, kteří šli Obřím dolem na Sněžku v teniskách a teplácích.