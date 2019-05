Žena odložila dítě venku v mrazu. U soudu tvrdila, že ho nechtěla zabít

Praha Mladá žena, která loni v únoru nechala svého šestitýdenního syna venku na mrazu, v pondělí vypověděla, že nechtěla dítě zabít. Položila ho na ulici a očekávala, že si ho někdo odnese domů a začne vychovávat, vypověděla v pondělí u pražského městského soudu.

Jedenadvacetiletá matka čelí obžalobě z pokusu o vraždu, v případě odsouzení jí hrozí až dvacetileté vězení nebo výjimečný trest. Podchlazeného kojence nalezl podnikatel Filip Slovák, který za jeho záchranu získal ocenění.

„Vím, že to, co jsem udělala, bylo špatné. Ale doufám, že mi soud dá možnost vše napravit,“ prohlásila mladá žena vietnamského původu před soudem. Velmi by si přála získat syna zpátky a starat se o něj, řekla. Uvedla, že v době, kdy dítě opustila, si nevěděla rady. Sama se prý neuměla o syna postarat a nechtěla ho nechat u své matky, se kterou má velmi špatné vztahy. Poté, co kojence odložila na zem, schovala se za domem a pozorovala, zda si ho někdo odnese. Po ulici podle ní chodilo dost lidí, místo nebylo opuštěné.

Byla si plně vědoma svých činů

Znalcům žena dříve řekla, že měla dítě s dlouholetým partnerem, který ho ale nechtěl. Nemohla kojit a měla deprese. Znalci se ale shodli, že netrpěla laktační psychózou ani poporodní depresí. Když odložila novorozence v nedostatečném oblečení v únoru na prochladlou zem, musela si být podle nich vědoma, že dítě může zemřít.

Mladá žena odložila své dítě loni 19. února u opuštěné budovy v Čiklově ulici v Praze 4 a odešla. Dítě spalo, nevydávalo žádné zvuky a podle obžaloby leželo na odlehlém místě. Kojenec měl také podle státní zástupkyně vzhledem k počasí velmi málo oblečení. Znalci uvedli, že by zemřel během desítek minut. Nezraněného kojence ale nalezl Slovák, který ho vzal domů a zavolal záchrannou službu.

Žena po činu odjela do Německa, kde ji za několik měsíců zadržela policie. Nalezeného chlapce převzaly do péče pracovnice sociálně-právní ochrany dítěte, o svěření do péče požádala jeho babička.