Školné na VŠ? Teď na to není čas, říká Ženíšek. TOP 09 je podle něj nyní jednotnější

Lidovky.cz: Jaká je nálada v TOP 09? Připomenu jen, že v eurovolbách jste obhájili dva mandáty, zatímco dva další subjekty v koalici Spolu, tedy ODS a lidovci, po jednom ztratily.

Před evropskými volbami to určitě byla nervozita.

Lidovky.cz: Kdybyste získali jen o zhruba tisícovku hlasů méně, druhého europoslance by namísto TOP 09 měla KDU-ČSL…

Ale na to se historie neptá, důležitý je výsledek. Jak jste řekl – TOP 09 jako jediná strana z koalice Spolu obhájila své dva mandáty. Je to úspěch. Že v rámci současné vládní koalice neuspěly jiné strany, to samozřejmě vnímám, v podstatě jde o problém nás všech, budeme-li chtít vládnout dále ve stejném složení.

Lidovky.cz: Přitom ale některé průzkumy veřejného mínění přisuzují TOP 09 zisk méně než pěti procent hlasů, což je hranice pro vstup do sněmovny. Berete je vážně?