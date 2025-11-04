Ženíšek si rozmyslel boj o šéfa TOP 09, chce spolupráci proti populismu

Ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek, který zvažoval, že bude kandidovat na šéfa TOP 09, se nakonec rozhodl, že bude aspirovat na nižší pozici. „Rozhodl jsem se kandidovat na místopředsedu TOP 09,“ uvedl pro iDNES.cz. Kandidátem na šéfa strany po Markétě Pekarové Adamové tak zůstává jen současný místopředseda Matěj Ondřej Havel.
„Ano, budu kandidovat na předsedu TOP 09. Získal jsem od voličů silný mandát, obhájil pozici lídra ve svém kraji a nyní jsem připraven napnout síly pro TOP 09,“ uvedl 13. října pro iDNES.cz Havel, který byl lídrem koalice SPOLU v Královéhradeckém kraji. A po pár hodinách to potvrdil ještě na síti X.

„Chci, aby zazníval i jiný hlas, než jen to, co teď slýcháváme ze všech stran a od všech subjektů budoucí opozice ohledně budování a posilování značek. Budu s tím asi pro někoho otravnej, ale považuji to za důležité. Českou demokracii neudrží izolované loga, ale spolupráce a vzájemná důvěra těch, kteří sdílejí stejné hodnoty,“ uvedl čtyři dny před volebním sněmem TOP 09 Ženíšek.

„Kandiduji proto, že chci, aby TOP 09 byla hybnou silou takového spojení – sebevědomou, otevřenou a připravenou vést dialog, ne jen soutěžit o procenta. Čekají nás těžké roky. Je čas přestat mluvit o minulosti a začít znovu budovat sílu, která bude stát proti populismu, cynismu a autoritářství. Chci být u toho,“ sdělil iDNES.cz Ženíšek.

Na dotaz, zda tím myslí i třeba integraci s ODS nebo s KDU-ČSL, opáčil: „Posilováním vlastních značek se posouváme do minulosti a k vítězství to stačit nemůže.“

Proti Havlovi se nepostaví ani poslanec Jiří Pospíšil. V rozhovoru pro iDNES.cz potvrdil, co naznačoval už dříve, že si nedokáže představit, jak by skloubil funkci lídra parlamentní strany s péčí o svou malou dceru Medu. I on se bude chtít stát pouze místopředsedou.

