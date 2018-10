Ženský klín či symbol vězňů v koncentráku. Spravedlnost sklízí za nové logo kritiku

PRAHA Má jít o grafické znázornění kalichu, který stojí na špici a vyvažuje rovnováhu. Místo toho však logo ministerstva spravedlnosti mnohým připomíná spíše symbol politických vězňů v koncentračním táboře, ženský klín či vtípek od internetového baviče Kazmy. Na facebookovém profilu resortu se sešly desítky kritických komentářů, v nichž lidé novou vizuální podobu rozhodně nechválili.

Ve středu ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že má novou podobu loga i nové webové stránky.



„Samotný tvar (loga) představuje jakýsi symbol rovnováhy a vyváženosti, který navíc do sebe vstřebal české národní barvy. Alegorii spravedlnosti se zavázanýma očima tak vystřídala moderní interpretace. Snad se Vám nové logo bude líbit,“ napsal na Facebook PR a marketingový tým ministerstva.

Rovnováha a vyváženost

Poslední věta ze vzkazu se ovšem minula se skutečnými reakcemi lidí. „Symbol rovnováhy a vyváženosti reprezentují dva objekty, kde každý z objektů zabírá jinou plochu. Ten červený je nepatrně větší...znamená to tedy, že ta vyváženost a rovnováha je přeci jen nakloně na jednu, červenou stranu?“ objevilo se třeba pod příspěvkem.

Kritických hlasů zaznělo nicméně mnohem více. Lidé si také dělali legraci z toho, že si asi na ministerstvu spletli datum. „Dneska není 1. dubna,“ stálo v několika komentářích v narážce na aprílové vtípky.

Někteří kritici ovšem přešli na vážnější ráz. „I v Osvětimi měli na mundúrech podobná loga,“ napsal jeden z uživatelů s tím, že podobné logo měli političtí vězni v koncentračních táborech.

Další výtky zas zmiňovaly údajně nepovedenou práci s barvami loga. „Vedle toho, že je toto logo opravdu příšerný, tak se taky nejedná o národní barvy. Když to řeknu jednoduše, vaše červená je moc málo červená na červenou a modrá je taky moc „málo“ modrá na odstín, který je použit na české trikoloře,“ uvedl další z komentujících.



Ministerstvo kritiku zaznamenalo. Na Facebooku podalo vysvětlení toho, proč zvolili právě takovou podobu loga. „Děkujeme za vaše názory, rádi bychom doplnili, že nové logo je propojeno s novým portálem Justice.cz. Co se týká samotného loga, to bylo vybráno v roce 2015. Představuje kalich, který stojí na špici a vyvažuje rovnováhu. Má se tak jednat o moderní interpretaci symbolu spravedlnosti,“ píší zástupci resortu.



Logo za 15 tisíc

Náklady na jeho pořízení podle oficiálního vyjádření ministerstva nepřesáhly 15 tisíc korun. „Výhodou tedy je, že jsme zbytečně neutráceli peníze daňových poplatníků. Smyslem tehdy bylo, a to platí to i dnes, soustředit se na podstatné věci v justici. Mnohem důležitější je sehnat finance například na platy nesoudcovského personálu, než je, i když s dobrým úmyslem, vydávat za tvorbu nového loga. To je možné dnes pořídit právě v rozmezí desetitisíc až stovek tisíc korun. My jsme šli tou první cestou a šetřili finance ze státního rozpočtu,“ vysvětluje PR tým.

Logo podle něj má obsáhnout jednoduchost a sloužit má především pro účely webu a elektronické komunikace ministerstva.